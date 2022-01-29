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Не вмешиваюсь в деятельность Фонда «Қазақстан халқына» - Президент

29 Января 2022 22:23
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Не вмешиваюсь в деятельность Фонда «Қазақстан халқына» - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался о деятельности Фонда «Қазақстан халқына» и кому он будет помогать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день в фонде гораздо больше 20 млрд тенге, где-то под 50 млрд тенге. Я лично сам не вмешиваюсь в деятельность фонда. Был назначен руководитель этого фонда - бывший министр финансов. Есть политические советы, я не участвовал в его формировании. Они работают на общественных началах. Мое дело – простимулировать поступление взносов в этот фонд и, по-моему, сигнал был очень четкий. Во-первых, это не налог. Это благотворительность. Но всегда нужно ставить какие-то параметры. Насколько мне известно, Правительство поставило 3 % от налогооблагаемого дохода, причем это касается крупного бизнеса. Фонд «Қазақстан халқына» будет помогать больным детям, разививать массовый, детский спорт, в том числе и в сельской местности, восстанавливать Алматы, поднимать культуру. Это вопрос попечительского совета», - прокомментировал Глава государства.

Президент в эксклюзивном интервью прокомментировал цели фонда, того, сможет ли фонд помочь детям с тяжелыми заболеваниями, людям с онкологией и по социальному направлению.

«Это зависит от того, какое количество денег будет собрано в этом фонде, а дальше - попечительский совет пусть решает. Там, кстати говоря, упомянуты все лица, включая детского омбудсмена. Она входит в состав попечительского совета», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Благотворительность   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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