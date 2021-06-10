Не видел смысла в жизни: пожилого мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста, спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожилого мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста, спасли патрульные Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Происшествие было в Жетысуском районе Алматы. На человека, что вел себя странно, первым обратил внимание экипаж патрульной полиции «Буран-173».

«Когда были на дежурстве, на мосту по улице Северное кольцо увидели мужчину: он пытался прыгнуть с моста. Оперативно развернули свой служебный транспорт, подъехали к нему. Мой коллега побежал и задержал пожилого человека», - рассказал сотрудник Полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы лейтенант полиции Ерлан Шаяхмет.

Напарник патрульного, при этом, уточнил, что счет шел на секунды.

«Пока я выбежал из машины, этот мужчина успел перебросить через перила моста одну ногу. Но мне удалось быстро схватиться за ремень его брюк и подтянуть к себе. Это – пожилой человек, приблизительно, 63-х лет. Он сел на бордюр и стал горько плакать. Оказалось, что его бросила семья и он не видел смыла в жизни. Мы доложились о случившемся оперативному дежурному и привезли мужчину в управление полиции Жетысуского района, где ему в первую очередь была оказана психологическая помощь», - сообщил, в свою очередь, сотрудник Полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы старший лейтенант полиции Абылайхан Окас.

Как выяснилось, мужчина, пытавшийся свести счеты с жизнью, был пьян.