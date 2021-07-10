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    12:19, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Не везде выполняются поставленные задачи - Президент о темпах вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не везде выполняются поставленные задачи по кампании вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вообще вакцинация - серьезнейший вопрос, я в своем выступлении обязательно выскажусь на эту тему. Нам нужно выполнить задачу, только что прозвучала цифра, давал Премьер-Министр – 10 млн человек должно быть вакцинировано. Но пока не везде выполняются поставленные задачи, как я понял», - обратился к акимам в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев спросил акимов Нур-Султана и Западно-Казахстанской области по поводу темпов вакцинации среди населения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Другие государственные органы
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