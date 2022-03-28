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Не уплатившим налог на авто казахстанцам откажут в получении банковских услуг

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Марта 2022, 19:50
Не уплатившим налог на авто казахстанцам откажут в получении банковских услуг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лица, не уплатившие налог на авто до 1 апреля, потом не смогут получить банковские услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДГД Алматы сообщили, что срок уплаты налога на транспортные средства с физических лиц за 2021 год истекает 1 апреля текущего года. Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на мобильном приложении «е-Salyk-Azamat», на сайте www.kgd.kz или можно узнать в едином контакт-центре 1414/3.

«По истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и т.д. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК», - пояснили в департаменте госдоходов Алматы.

Кроме того, налоговые органы в целях принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга.

«Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, призываем автовладельцев оплатить налог на транспортные средства в ближайшие дни», - обратились в ДГД.

Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК напомнили о крайних сроках уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2021 год.


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