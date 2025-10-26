Не только Калмурза: кто из футболистов Казахстана является звездой TikTok

Корреспондент Kazinform выяснил, как платформа TikTok позволяет футболистам становится ближе к болельщикам — не только через официальные трансляции, но и через личные истории игроков. Мы собрали шесть футбольных аккаунтов, которые стоит добавить в свою ленту.

Парень, который остановил Мбаппе

Шерхан Калмурза, @kallmurza — один из самых обсуждаемых молодых футболистов Казахстана. Еще недавно его имя знали в основном болельщики «Кайрата», а сегодня о 18-летнем вратаре говорят за пределами Казахстана. Он дважды подряд попал в подборку лучших сейвов тура Лиги чемпионов по версии УЕФА. Главный момент — матч с мадридским «Реалом», где Калмурза отразил удар Килиана Мбаппе, который мог увеличить счет.

Этот эпизод включили в топ-4 сейвов тура наряду с вратарями «Челси», «Аякса» и «Галатасарая». Несмотря на поражение «Кайрата» 0:5, именно спасение Калмурзы стало самым обсуждаемым моментом. Видео его игры опубликовано в аккаунте Лиги чемпионов и собрало множество комментариев и поддержку казахстанских болельщиков.

На своей странице Шерхан показывает себя через собственную футбольную историю. В аккаунте можно увидеть кадры матчей, в том числе эффектные моменты встречи с «Реалом», а также детские фото.

Такой контент создает ощущение личного пути — от юного игрока до героя обсуждаемого тура Лиги чемпионов. После резонанса в Европе к странице пришла новая аудитория, и теперь за Калмурзой следят не только болельщики «Кайрата», но и те, кто только открывает для себя казахстанский футбол.

Лучший бомбардир

Бактиор Зайнутдинов, @bateka_11 — один из самых дорогих футболистов с казахстанским паспортом и лучший бомбардир в истории национальной команды нашей страны.

Спортсмен родился и вырос в Таразе и, как многие мальчишки, начинал с дворового футбола. Первым тренером будущего игрока сборной был Рахмон Устабаев. Свою профессиональную карьеру он развивал последовательно и уверенно, а в 2025 году перешел в московское «Динамо», где играет на позиции левого защитника.

В аккаунте спортсмена можно найти кадры с тренировок, моменты матчей и жизнь в команде. Это не просто профиль спортсмена, а хроника его личности, взросления и карьеры, рассказанная визуальным языком платформы.

Звезда футзала

Биржан Оразов, @orazov17 — перспективный игрок казахстанского футзала, играющий в качестве нападающего алматинского «Кайрата» и национальной сборной.

Спортсмен получил широкую известность после чемпионата Европы 2022 года, где стал лучшим бомбардиром турнира. Оразов — воспитанник аягозского футбола, пример спортсмена, который прошел путь из регионального спорта до уровня международной арены.

На платформе футболист публикует моменты с матчей и тренировок, атмосферные кадры закулисья и эпизоды из жизни вне спорта. Его контент совмещает эмоции, спорт и личную историю профессионального игрока, показывая футзал не через официальные сводки, а через живое присутствие — с адреналином, характером и человеческой стороной спорта.

Новое поколение футболистов

Аламгир Смаков, @ex1zenf — представитель нового поколения казахстанского футбола. 16-летний полузащитник с раннего возраста тренировался в академии «Кайрат» и уже успел дебютировать за юношескую сборную Казахстана U-17.

В начале 2024 года стало известно о его переходе в турецкий «Бешикташ», однако клуб не смог зарегистрировать игрока из-за ограничений на подписание несовершеннолетних. В 2025 году Аламгир вернулся в «Кайрат», где скорее всего будет выступать до достижения 18 лет, после чего ожидается его переход в турецкий клуб.

На своем аккаунте он показывает футбол без фильтров — тренировки, закулисье матчей, эмоции в раздевалке, жизнь вне стадиона. Контент подан в современной визуальной манере, через короткие динамичные ролики, где спорт, характер и рост молодого игрока соединяются в одном повествовании. На своей странице Аламгир показывает путь подростка, который стремится к большому футбольному будущему.

Национальный футбол

@kff.team — официальный аккаунт сборной Казахстана по футболу, в котором не просто публикуют хронику матчей, а показывают футбол изнутри: голы, тренировочный процесс, реакции фанатов и персональные истории игроков.

Формат построен на динамике и эмоциях, с акцентом на гордость и поддержку сборной. Благодаря сочетанию закулисья и ярких игровых кадров аккаунт сборной стал важной медиаплощадкой, где спорт становится частью национальной идентичности и общей культуры в Казахстане.

Футбольный флагман Казахстана

Аккаунт @f.c.kairat_official принадлежит ФК «Кайрат» — клубу, который задает тон футбольной культуре Алматы и Казахстана. В профиле собраны лучшие кадры из жизни команды: голевые моменты, закулисье матчей, тренировки, викторины с болельщиками и атмосфера фан-сообщества.

В 2025 году «Кайрат» стал первой казахстанской командой, вышедшей в групповой этап Лиги чемпионов, что сделало клуб частью европейской повестки и привлекло внимание к его игрокам и аудитории платформы.

Благодаря этому контент клуба попадает в UEFA Search Hub часть глобальной инициативы по развитию спорта на платформе, где его видят не только казахстанские болельщики, но и фанаты из других стран.

Теперь пользователи платформы по поисковым запросам «ЛЧ» или «Лига чемпионов» в первую очередь видят официальные видео ежегодного международного клубного турнира, эксклюзивного ретранслятора чемпионата в стране и аккаунт «Кайрата» — единственной казахстанской команды-участницы.

Здесь же доступны актуальные результаты и расписание матчей. В хабе также собраны главные спортивные аккаунты и любой пользователь с хэштегами #SportsOnTikTok или #СпортвTikTok может попасть в общую спортивную ленту.