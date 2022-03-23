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Не ставить машины под деревьями и не ходить в горы призвали алматинцев

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Марта 2022, 22:12
Не ставить машины под деревьями и не ходить в горы призвали алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, а также не ходить в горы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

На сегодняшний день, по данным гидропостов «Казселезащита», на гидропосту БАО максимальная высота снега составила 96 сантиметров.

В связи с действующим штормовым предупреждением, из-за неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 19-24 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

Сообщается, что на экопостах бассейна реки Улкен Алматы и на посту ВСК «Медео» Казселезащитой ограничено движение автотранспорта. Сотрудники ДЧС проводят профилактические мероприятия по информированию граждан.

«Призываем автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы и рекомендуем не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Просим воздержаться от походов в горы. В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор и выпадением осадков в горах отмечается высокая степень лавинной опасности», - обратился к жителям офицер управления гражданской обороны ДЧС Алматы Тохти Эрфат.


Алматы   Безопасность   МЧС   ДЧС  
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