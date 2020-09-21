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Не согласен с мнением, что закрепленные в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
21 Сентября 2020, 22:31
Не согласен с мнением, что закрепленные в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны - Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев не согласен с мнением, что закрепленные в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны. Об этом Глава государства заявил во время сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мультилатерализм сейчас уязвим как никогда со времен окончания Холодной войны. Обуздать COVID-19 оказалось на удивление сложно. Над миром нависает угроза новой гонки вооружений. Наши стратегические цели развития реализуются с переменным успехом», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с видеообращением во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Распространено мнение, что закрепленные в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны. Как Президент своей страны и бывший высокопоставленный сотрудник ООН, категорически с этим не согласен. Напротив, более чем когда-либо мы должны: растреножить скакуна наших надежд, а не опасливо обуздывать его; внести свежую струю в усилия по достижению общих идеалов, а не уклоняться от них; продолжать строить основанное на международном праве сообщество, а не возвращаться к анархии», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, в онлайн-формате проходит заседание высокого уровня в ознаменование 75-годовщины ООН.


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