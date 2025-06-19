Не согласен, что меня чаще видят в социальных сетях — аким Павлодарской области

— Асаин Куандыкулы, можно сказать, что люди чаще видят Вас в социальной сети, чем в реальной жизни? Это для Вас, как для акима, экономия времени?

— Если просмотрите мои страницы в социальной сети, в 90% моих публикаций можете заметить, что я нахожусь среди жителей. Ежедневно я получают до 300 сообщений от жителей городов и районов области. Сообщения сразу принимаются в работу и, позднее, эти вопросы решаются. Каждую неделю провожу личный прием, принимаю по меньшей мере по 10-12 человек. А с помощью моих страниц в соцсетях я ежегодно рассматриваю обращения тысяч людей. В течение года бываю в рабочих поездках, как минимум, в 4-5 районах и селах, встречаюсь с общественностью. В такие поездки приглашаются журналисты. Поэтому я не согласен с тем, что люди чаще видят меня в социальных сетях, чем в реальной жизни. Я считаю себя максимально открытым.

— Когда Вы работали акимом Павлодара, потом заместителем акима области, Вы объявили войну гнусу. Вы до сих пор рассматриваете это как важный вопрос?

— Протяженность реки Иртыш на территории области превышает 720 километров. У нас самая большая территория поймы Иртыша в республике, соответственно и гнуса много. Если мы не будем своевременно принимать меры по снижению его количества, понятно, что это окажет отрицательное влияние на жизнь граждан. Но истребить комаров и мошек полностью невозможно, наша задача — контролировать количество насекомых, не допускать их чрезмерного размножения. Эту работу мы каждый год начинаем с ранней весны. С привлечением ученых разрабатываем алгоритм действий, используем разные формы обработки через воздух, реку, создание барьеров. Наверное, Вы помните, в 2017–2021 годах в нашем регионе стало много гнуса. В 2016 регион был вынужден объявить чрезвычайное положение природного характера. Мы должны довести объемы обработки до уровня 80-85%. Поэтому считаю это работой, которую мы выполняем ежегодно для благополучия наших жителей.

Фото: Валерий Бугаев

— По мнению некоторых специалистов, вода, поступающая каждую весну из восточных регионов в Иртыш, сбрасывается слишком рано. Так ли это?

— Разрешение на ежегодный попуск воды в пойму Иртыша дается согласно утвержденному графику. График утверждается Министерством водных ресурсов и ирригации. В этом году мероприятия по попуску воды продолжались с 9 апреля по 5 мая. Запланированное значение было 5,8 кубических километров, но было сброшено 6,3 кубических километра, то есть на 0,5 больше запланированного. Мероприятия эти направлены на сохранение биологической продуктивности флоры и фауны в пойме Иртыша, сохранения их среды обитания. Это создает благоприятные условия для обеспечения кормом домашнего скота в селах, расположенных на побережье, а также нереста рыбы.

— Кстати о воде, когда фермеры почувствуют пользу от Успенского канала?

— Заказчик этого строительства — РГП «Казводхоз». Проект реализуется за счет средств республиканского и местного бюджета. В настоящее время изучается вопрос электроснабжения. В целом, в Павлодарской области площадь орошаемых земель составляет 179,6 тысячи гектаров. С 2020 года общая площадь орошения в области увеличилась на 77,4 тысячи гектаров. В том числе, после реализации 34 проектов по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры на орошаемые участки, было введено на орошение дополнительно 21,8 тысячи гектаров.

— Есть и проблемы с износом системы водоснабжения, коммунальных сетей. Как они решаются?

— Ежегодно в летний период проводятся работы с целью уменьшения степени износа сетей водоснабжения и водоотведения. В этом году реализуются 10 проектов по строительству и реконструкции 26,6 километров сетей водоснабжения. Также запланирована установка 2 комплексных блок-модулей в селах Травянка и Надаровка в Успенском районе. В целом, указанные мероприятия дадут возможность по итогам 2025 года снизить износ сетей водоснабжения до 46,6% (сейчас 47,1%), сетей водоотведения до 72,3% (с 72,4%). Следует отметить, что в феврале прошлого года на водопроводе поселка Майкаин произошла авария, что затруднило снабжение населенного пункта водой. Была проведена модернизация магистрального водопровода длиной 20 километров и диаметром 1000 миллиметров. Сейчас все строительно-монтажные работы завершены, и водопровод работает в штатном режиме.

— Раз речь зашла о Майкаине, Вы по итогам прошлого года выступали с предложениями по решению проблемы района «Шанхай» (когда было решено переселить всех жителей из-за угрозы обвала домов под земелю — прим.ред.). В этом направлении пока еще ничего не делается…

— В феврале этого года прошла встреча по решению проблемы с недавно назначенными представителями АО «Алтыналмас АК». В ходе встречи жители довели до руководства компании свои вопросы и мнения. Согласно плану, этот вопрос будет решен до конца этого лета. Вопрос на моем личном контроле.

Фото: Валерий Бугаев

— Весной в целях улучшения притока инвестиций Вы посетили Китай. Каков результат поездки?

— В марте я был в командировке в Китайской Народной Республике, встречался с представителями местных потенциальных инвесторов и предприятий. Сейчас изучается вопрос о привлечении крупного производителя алюминиевой продукции «СИНЬФА» (Shandong Xinfa Aluminum Company Limited). Компания находится на 18 месте в рейтинге «ТОП-100 частных компаний Китая», она создала около 10 тысяч рабочих мест и планирует вложить около 15 миллиардов долларов инвестиций в строительство высокоэффективной промышленной площадки (7,5 триллиона тенге). К основным проектам относятся следующие: строительство горно-рудных объектов (месторождения угля, бокситов, меди, флюорита, соли и известняка), проекты в сфере энергетики, производство алюминиевой и фторхимической продукции, углерода, строительных материалов.

— Павлодарская область славится угольной промышленностью. Но, похоже, что для производства угля сокращаются внешние рынки. Как можно выйти из этого тупика?

— Во-первых, в энергетику Павлодарской области привлекаются масштабные средства. Ведется работа по четырем крупным проектам развития генерации электростанций и модернизации инженерной инфраструктуры.

Во-вторых, проекты строительства двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2 (№ 3 и № 4), реконструкция энергоблока № 7 АО «ЕЭК», строительство ветряной электростанции, проекты строительства Экибастузской ГРЭС-3 на базе чистых угольных технологий увеличат потребление угля на 5 миллионов тонн.

Третье направление — развитие альтернативного варианта использования угля, то есть углехимической отрасли. По этому направлению проведены переговоры с несколькими инвесторами. Планируется в будущем получать из угля нефтепродукты, дизельное топливо, гранит, кремниевую и поликремниевую продукцию.

Фото: Валерий Бугаев

— В металлургической отрасли в последние годы строятся новые предприятия. Какую пользу они принесут экономике области?

— В регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Например, в Павлодаре международная компания «Solidcore Resources plc», добывающая 15 тонн золота, начала строительство нового завода по переработке концентрата, в составе которого содержатся 300 тысяч тонн золота.

В Экибастузе скоро будут запущены ферросплавные заводы «Mineral Product International», «Ekibastuz Ferro Alloys», «Kazferro Limited». Появление этих заводов выведет Казахстан на второе место после Китая по производству ферросплавов.

Также ожидается, что большой потенциал будет у «Иртышского гидрометаллургического комбината» по производству готовых металлических изделий.

Общая стоимость проектов — 826 миллиардов тенге, совокупная мощность — 760 тысяч тонн продукции в год. Предприятия дадут возможность создать 2492 рабочих места. В результате экономика региона вырастет на 40%. В будущем заводы будут платить в республиканский и местные бюджеты более 300 миллиардов тенге налогов ежегодно.

— Архитектурный облик трех городов области (Павлодар, Экибастуз и Аксу) непривлекательный. Улицы портят однотипные многоэтажные жилые дома из красного кирпича, которые строились в последние годы. Почему у нас не строят такие жилые комплексы, как в Астане?

— Вообще, в наших города работа по отделке, покраске и приведению в порядок фасадов многоэтажных домов ведется в последние три года. В этом году также будет обновляться внешний вид многоэтажных домов. В списке около 70 домов, расположенных на центральных улицах. За это время только в Павлодаре 48 зданий были окрашены в яркие цвета. В этом году будет отдаваться приоритет нейтральным тонам.

Монолитные и новые жилые комплексы, подобные тем, что строятся в Астане, возводятся на средства частных предпринимателей. Можно привести в пример жилой комплекс «Ertis», построенный на пересечении улиц Катаев и Шевченко. Есть еще много проектов. Строительство — очень масштабный вопрос. Поэтому проекты будут реализованы поэтапно.

Фото: Валерий Бугаев

— Ранее Вы говорили о нехватке школ и ликвидации трехсменных школ. Что делается в этом направлении?

— Всего в Павлодаре работают три трехсменные школы. Это школы № 42 и № 25 в микрорайоне Усольский и № 26 на территории дач. Для решения проблемы нехватки ученических мест в настоящее время в области завершено строительство двух школ в рамках проекта «Комфортная школа» — школы на 1200 мест в микрорайоне Достык и школы № 47 на 600 мест. В следующем году в микрорайоне Усольский планируется строительство школы на 1200 мест. Так в областном центре будет решена проблема нехватки ученических мест.

— В Баянаульском районе, где родились известные исторические личности, до сих пор нет нормального музея краеведческого профиля. Есть ли в планах создание там объектов, интересных для туристов?

— В селе Баянаул ведется строительство визит-центра, где будет расположен краеведческий музей. В этом центре с помощью современных технологий будет представлена необходимая информация об исторических личностях Павлодарской области. Завершение строительства центра планируется на июль следующего года.

— Для местного населения барометр — писатели и поэты. В творческой среде много проблем. Часто ли Вы встречаетесь с представителями этой сферы?

— В нашей области немало людей, которые пользуются вниманием и уважением за свой выдающийся труд. В прошлом году я посетил более 20 презентаций книг. Конечно, стараюсь встречаться с интеллектуальным и творческим сообществом на различных культурных мероприятиях, а также лично, чаще обсуждать разные вопросы, выслушивать их мнения.

Напомним, ранее мы проводили интервью с акимами Актюбинской, Абайской и Кызылординской областей.