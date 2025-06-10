О промышленном прорыве, Байконуре и горячей воде в Кызылорде — интервью с Нурлыбеком Налибаевым

— С какими основными проблемами Вы столкнулись, вступив в должность акима области, и какие из них удалось решить?

— Безусловно, в регионе на протяжении долгого времени существовали серьёзные и сложные проблемы. В особенности это касается резкого снижения объёмов добычи нефти и производства в горнодобывающем секторе, на долю которого приходится около 60 процентов всей промышленности области. Кроме того, теплоэлектроцентраль в Кызылорде, построенная более 60 лет назад, значительно устарела. К счастью, благодаря поддержке Президента и Правительства, эти проблемы начали находить своё решение.

Если говорить подробнее, то, учитывая, что основная часть доходов области формировалась за счёт нефтяной отрасли, крайне важным стало освоение новых месторождений. В связи с этим профильные министерства в настоящее время проводят геолого-геофизические исследования. Из-за истощения запасов нефти в течение последних десяти лет наблюдалась устойчивая тенденция к снижению объемов промышленного производства. Однако, начиная с сентября 2023 года, за счёт развития перерабатывающей промышленности, удалось добиться положительной динамики. Если в 2022 году регион занимал 11-е место среди областей страны, то по итогам двух последних лет поднялся на первое место.

С целью модернизации теплоэнергетической системы региона был запущен крупный инвестиционный проект. В рамках рабочей поездки Главы государства в Турцию было достигнуто соглашение с турецкой компанией «Акса энерджи», в соответствии с которым в Кызылорде строится новая ТЭЦ мощностью 240 мегаватт и стоимостью свыше 215 миллиардов тенге. Ввод этого объекта в эксплуатацию запланирован на этот год.

Кроме того, в рамках межправительственного соглашения, подписанного в ходе рабочей поездки Президента в Государство Катар, принято решение о строительстве парогазовой установки мощностью 1100 мегаватт и стоимостью 892 миллиарда тенге. Этот проект направлен на предотвращение дефицита электроэнергии в южных регионах страны и будет полностью введён в эксплуатацию к 2028 году.

Следует отметить, что бюджет области превысил 750 миллиардов тенге. Эти средства направляются на решение актуальных задач в соответствии с запросами населения: обеспечение жильём, строительство и капитальный ремонт социальных объектов, развитие дорожной инфраструктуры, водоснабжения, газификации, благоустройства и других приоритетных направлений.

— Вы, конечно, знаете, что одной из главных проблем для многих людей остаётся отсутствие собственного жилья. Чем можно порадовать тех, кто стоит в очереди на получение квартиры?

— С 2022 года в области было введено в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров жилья за счёт всех источников финансирования. Из этого объёма 1,2 миллиона квадратных метров приходятся на сельские населённые пункты, а 1,3 миллиона — на города Кызылорда, Арал и Казалы. В текущем году из республиканского и областного бюджетов предусмотрен 31 миллиард тенге на строительство жилья и приобретение готовых квартир у частных застройщиков. В результате 2765 семей получат собственные квартиры. Также в этом году будет завершено строительство 15 многоквартирных домов на 650 квартир (10 домов кредитного типа и 5 — арендного). Все они будут переданы новым жильцам.

В последние годы для социально уязвимых категорий населения, стоящих в очереди на жильё, было приобретено 3504 квартиры. Кроме того, 271 квартира была передана гражданам, чьё единственное жильё было признано аварийным. Таким образом, в общей сложности 8638 семей обрели долгожданное жильё. В 2025 году планируется приобрести 1980 квартир для социально уязвимых слоёв населения и 135 квартир для граждан, проживающих в аварийных домах.

Фото: Правительство РК

— Поскольку Вы живёте в регионе, традиционно занимающимся выращиванием риса, многих волнует ситуация с водоснабжением. Каковы прогнозы на этот год? Не вызовет ли сокращение посевных площадей риса и диверсификация сельского хозяйства трудностей для рисовых хозяйств?

— Уровень воды в реке Сырдарья оказывает непосредственное влияние на экономическое и экологическое состояние региона, а также на образ жизни его жителей. Благодаря поддержке Президента и Правительства, а также своевременно проведённым переговорам с соседними странами, в последние годы посевные площади в области были полностью обеспечены водой, и дефицита водных ресурсов не наблюдалось.

Однако дефицит воды в целом изменил наше отношение к использованию водных ресурсов. Сегодня крайне важно применять их максимально эффективно, внедрять влагосберегающие технологии, цифровизировать оросительные системы и, особенно в растениеводстве, расширять площади, где используется капельное орошение при выращивании альтернативных рису культур.

В этом году в области планируется засеять 193,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В соответствии с правилами севооборота рис будет засеян на 85,9 тысячах гектаров, что составляет 45 процентов от общего объема посевов. В рамках Комплексного плана по развитию водного сектора на 2024–2028 годы, утверждённого Правительством, реализуются совместные проекты с Министерством водных ресурсов и ирригации.

В соответствии с поручением Президента, в регионе сокращены посевы культур, требующих больших объемов воды, и активно внедряются технологии водосбережения. Особенно эффективным является выравнивание посевных площадей методом лазерной планировки, позволяющее значительно снизить потери воды. В последние годы фермеры применили эту технологию на 60 тысячах гектаров рисовых полей. В 2025 году за счёт таких мер планируется сэкономить около 20 процентов воды, что эквивалентно 300 миллионам кубометров, и при этом сохранить плановые объёмы посева риса.

— В течение 30 лет Кызылорда оставалась единственным областным центром в стране, где не было горячей воды. Сейчас жители наконец-то начали ощущать её удобства. До какого времени будут продолжаться эти работы?

— Во время визита в наш регион в 2023 году Глава государства дал чёткое поручение по обеспечению Кызылорды горячим водоснабжением. В соответствии с этим с прошлого года ведётся активная работа. Для подключения 423 многоквартирных домов в Кызылорде к системе горячего водоснабжения был разработан проект на сумму 26,2 миллиарда тенге. Реализация проекта запланирована в два этапа. В рамках первого этапа в прошлом году после капитального ремонта были подключены 187 домов. В этом году из резервного фонда Правительства, предназначенного для неотложных расходов, выделено 5 миллиардов тенге на обеспечение горячей водой ещё 61 многоквартирного дома.

— Недавно было торжественно отмечено 70-летие космодрома Байконур. Насколько изменился город с момента его основания? На какие цели расходуется арендная плата, выплачиваемая Россией? Насколько активно ведётся работа по развитию инфраструктуры города?

— В соответствии с межправительственным соглашением между двумя странами комплекс сдан в аренду до 2050 года. Поступления от аренды расходуются согласно нормам Бюджетного кодекса Республики Казахстан. С целью решения жилищного вопроса за счёт казахстанского бюджета в микрорайоне 7А города Байконур в рамках государственной программы «Нұрлы жер» строятся пять многоквартирных домов по 50 квартир каждый.

Согласно соглашению о газификации комплекса «Байконур», все многоквартирные жилые дома города были обеспечены газом. Системы водоснабжения и водоотведения выведены из аренды и переданы в коммунальную собственность области.

Акиматом области проведена модернизация 11,4 километра канализационных сетей. Для дальнейшей реализации проекта была подготовлена основная проектно-сметная документация на сумму 12,6 миллиарда тенге, включающая три этапа. В рамках проекта предусмотрен ремонт 94,6 километра водопроводных и 84,6 километра канализационных сетей.

Также проводится капитальный ремонт кольцевой автодороги, соединяющей посёлок Торетам и сельский округ Акай в Кармакшинском районе, примыкающим к городу. Эти населённые пункты также были газифицированы. К юбилею комплекса «Байконур» принято решение о строительстве в городе физкультурно-оздоровительного комплекса.

Фото: primeminister.kz

— В этом году у области ещё одна знаменательная дата — 100-летие со дня как Кызылорда стала столицей. Многие памятники и здания той эпохи были утрачены. Что делается для сохранения оставшегося культурного наследия?

— Со времён, когда Кызылорда была столицей, сохранилось здание городского исполнительного комитета. Это здание внесено в государственный список памятников истории и культуры местного значения. С 1927 по 1990 год в нём располагался городской исполком, а с 1991 года по настоящее время — филиал «КазАвтоЖол».

В городе насчитывается 11 исторических зданий. Они своевременно ремонтируются и продолжают служить обществу. В целом по области под охрану государства взято 567 объектов историко-культурного наследия. За счёт местного бюджета проводятся археологические раскопки на городищах Бабиш-Мола, Жанкент и Сыганак.

Для сохранения исторического облика памятников эпохи, когда Кызылорда была столицей, начаты работы по их научной реставрации.

Фото: qorda.kz

— В какие дни Вы проводите общественные приёмы? Что больше всего беспокоит граждан? Есть ли вопросы, которые можно решить без Вашего участия?

— Граждан, обратившихся по личным вопросам, я принимаю поэтапно в соответствии с законодательством. Раз в месяц провожу личный приём. Большинство граждан поднимают вопросы, связанные с жильём, социальной помощью, здравоохранением и трудоустройством. Заместители акима области, акимы города и районов, руководитель аппарата акима области и главы областных управлений также проводят личные приёмы — как в офлайн, так и онлайн-форматах, согласно утверждённому графику.

Дважды в год мы совместно с руководителями правоохранительных органов области проводим личные приёмы граждан во всех районах по актуальным вопросам. О времени и месте проведения объявляется заранее. Никаких ограничений нет. Сейчас количество обратившихся снизилось. Мы стремимся решать все вопросы строго в рамках закона. Ответственным руководителям компетентных органов даются поручения, и их исполнение строго контролируется.

— Как проходит Ваш рабочий день, и как Вы отдыхаете?

— У меня нет такого режима, как прийти на работу в 9 утра и уйти в 7 вечера, отдыхать по субботам и воскресеньям. Я не считаюсь со временем. Когда есть возможность, без уведомления и прессы выезжаю на строительные объекты в городе, чтобы лично проверить ситуацию.

— Удовлетворены ли Вы своей командой? На что обращаете внимание при приёме на руководящие должности?

— Большинство сотрудников, занимающих руководящие должности, — это специалисты, которые последовательно выросли в системе госслужбы на местном уровне. Они начали с самых низов в своей отрасли. Я одинаково требователен ко всем. Одного лишь высшего образования и богатого опыта недостаточно — необходима искренняя вовлечённость, ежедневный контроль, а самое главное — обеспечение качества и своевременности выполнения работы.

— Ваша любимая книга?

— Когда выпадает свободное время, я люблю перечитывать «Слова назидания» Абая. Также очень ценю произведения классика казахской литературы Дулата Исабекова «Қарғын», а также Мухтара Магауина «Сары қазақ», «Шахан шері». Это книги, побуждающие к глубоким размышлениям.

— Часто ли к Вам обращаются родственники с личными просьбами? Как Вы на это реагируете?

— Мой принцип — служить народу честно и добросовестно. Мои родные хорошо знают мою позицию и относятся к ней с пониманием. Они не беспокоят по пустякам и не просят необоснованных вещей. Ответственность перед обществом не позволяет допустить подобные слабости.

— Ходят слухи, что Вас могут перевести в другую область. Где Вы видите себя в ближайшем будущем?

— Будучи государственным служащим, я всегда должен быть готов к любым изменениям. Если произойдут кадровые перестановки, я готов применить весь свой опыт на любой службе. Я считаю, что нет более благородного дела, чем трудиться во имя процветания нашей страны.

Напомним, ранее корреспонденты Kazinform беседовали с акимом Актюбинской и экс-акимом Абайской областей.