Не собирать однодневную зарплату с госслужащих и бюджетников в фонд «Қазақстан халқына» призвал Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Критиков действий государства всегда хватало и будет хватать. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Критиков действий государства всегда хватало и будет хватать. Давайте вместе определим, что делать дальше и вместе начнем реализовывать реформы. От слов пора переходить к делу», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также поблагодарил тех бизнесменов, кто уже успел откликнуться и перечислить средства в фонд «Қазақстан халқына»

«Эти благородные своевременные действия заслуживают самой высокой оценки. Но формализм здесь полностью должен отсутстовавть, а то вдруг начали собирать однодневную зарплату с государственных служащих, бюджетников, не нужно этого делать. Это совершенно не нужная инициатива. Еще раз подчеркну, это не бюджетный фонд, это Фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур. Эта работа будет абсолютно прозрачной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный Правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание», - резюмировал Президент.

