Не снижать динамику развития Наурызбайского района поручил аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего объезда города аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства социальных, инженерных объектов и дорог, а также благоустройства общественных пространств Наурызбайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Развитию социальной инфраструктуры Нового Алматы уделяется особое внимание. В микрорайонах Таусамалы и Акжар завершено строительство детских садов по 120 мест. Сейчас идет установка мебели и оборудования. Аким города Бакытжан Сагинтаев ознакомился с результатами работы строителей и поручил до 10 июля завершить подключение инженерных коммуникаций сетей к детсаду в мкр Акжар.

Свой вклад в развитие инфраструктуры образования вносят и предприниматели. Бакытжан Сагинтаев посетил строящуюся частную школу Upstream Zerek school в мкр Акжар. Учебное заведение строится по современным стандартам и рассчитано на 140 учеников начальных классов.

Аким мегаполиса ознакомился с планами по капитальному ремонту школы-интерната №15. Бакытжан Сагинтаев поручил разработать проект благоустройства прилегающей территории с созданием сквера на 4 га. Также будет разработан проект освоения пустующего земельного участка площадью 3,1 га в мкр Тастыбулак. Здесь планируется построить ФОК, современную библиотеку, а также благоустроить общественные пространства. Таким образом, заброшенная территория преобразится и станет новой точкой притяжения для жителей Наурызбайского района.

Аким города также посетил строительную площадку здания районного филиала партии «Nur Otan» и осмотрел территорию бывшего центра крови. По его поручению будут разработаны проекты строительства здесь коррекционного центра для детей с задержкой психического развития и социальной музыкальной школы.

В мкр Тастыбулак ведется подготовка к строительству дорог. Ранее здесь были проложены инженерные 32,6 км сетей водоснабжения и 10,4 км водоотведения. Планируется проложить асфальт на 12,8 км улиц. В ходе встречи с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым местные активные жители высказали пожелание проверить качество работы по проложенным инженерным сетям на четырех улицах.

По поручению акима города специалисты «Алматы су» совместно с жителями проведут дополнительное обследование. После чего подрядчик приступит к восстановлению дорог. Поставлена задача завершить асфальтирование до осени.

В соответствии с программой Almaty Business-2025 оказываются меры поддержки МСБ путем предоставления доступных производственных площадей в малых промышленных парках. В прошлом году в Наурызбайском районе открыт парк Ala Estate площадью 4 тысячи кв м. На данный момент здесь развернуто уже 9 производств по выпуску мебели, кондитерских и галантерейных изделий, канцелярских товаров, масок и пищевой упаковки. Создано 120 постоянных рабочих мест.

Бакытжан Сагинтаев осмотрел новый мост по улице Тажиева в мкр Карагайлы и проверил ход возведения станции водоподготовки «Каргалы». Аким города поручил сдать объект в оговоренный проектом срок.

Во время рабочего объезда аким мегаполиса осмотрел образцы малых архитектурных форм и фонарей освещения на новой пешеходной зоне, строительство которой начато в эти дни на улице Жандосова. Бакытжан Сагинтаев поручил установить удобные скамьи и современные осветительные приборы. Кроме того, по поручению акима Алматы перед акиматом района будет создан современный парк отдыха на площади 4,5 га.

С целью благоустройства общественных пространств в районе в рамках программы «Бюджет участия» реализуется 50 проектов. В текущем году будет проведен ремонт детских и спортивных площадок, тротуаров, прогулочных зон, улиц и парков, а также арычной системы и русла реки в мкр Тастыбулак и Калкаман.