Не слушать антиваксеров призвал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал жителей вакцинироваться и не слушать антиваксеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы определили население, которое подлежит вакцинации, это 1 248 229 человек. На сегодня 71,8% уже провакцинировано. По районам у нас в лидерах Наурызбайский, Алмалинский, Алатауский, догоняют Ауэзовский и Бостандыкский. Но там надо понять, что большое количество людей, много частных секторов. Ежедневно разъяснительная работа проводится: подворовой обход, на предприятиях, через СМИ. С горожанами работаем, чтобы вакцинировались. Ситуация потихоньку улучшается, здесь также большая поддержка тех людей, которые начали активно вакцинироваться. Чем больше людей будет вакцинироваться, тем меньше будет заболевших. Если даже кто-то заболеет, то практически обходится без госпитализации», - сказал он.

Он призвал всех беречь окружающих, родных и близких. По его данным, двумя компонентами вакцинировались 773 тысячи человек - это 40-45% из общего количества горожан.

«Я активно призываю всех не слушать антиваксеров, думать только о своем здоровье. Только мы сами можем себя защитить», - отметил он.