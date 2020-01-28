Не скупать массово медицинские маски призвали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Не поддаваться панике из-за коронавируса и не скупать массово маски призвала руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По ее словам, в медицинских организациях города имеется более одного миллиона одноразовых медицинских масок, в аптеках также достаточно запасов.
«По части масок №95. Они предназначены для лиц, которые имеют профессиональные риски – это для медработников, санитаров, которые напрямую контактируют с больными. Для всего населения нет необходимости их покупать, можно брать обычные. Они достаточно хорошо защищают. Среди них различные варианты, трехслойные, четырёхслойные. Все зависит от того, сколько раз вы будете менять. В любом случае маски нужно менять каждые три часа. Масок на сегодняшний день в городе достаточно. Скупать их массово не надо, своих коллег хотел бы попросить не создавать искусственный дефицит и ценовой сговор», - сказала Айзат Молдагасимова.
Она порекомендовала отпускать в одни руки не больше 15-20 масок.
- Прибывшие из Китая в Алматы граждане находятся под наблюдением
- Первый случай коронавируса подтвержден в Германии
- Какие нарушения были выявлены в школьных столовых Алматы в прошлом году
- Свыше 16 тысяч казахстанцев отказались от вакцинации своих детей в 2019 году
- С казахстанскими студентами в Ухане поддерживается ежедневная связь - МОН РК
- Коронавирус из Китая: по каким требованиям страны могут закрыть границы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана