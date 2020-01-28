+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Не скупать массово медицинские маски призвали в Алматы

28 Января 2020 12:55
Поделиться:
Не скупать массово медицинские маски призвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Не поддаваться панике из-за коронавируса и не скупать массово маски призвала руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Прибывшие из Китая в Алматы граждане находятся под наблюдением
Первый случай коронавируса подтвержден в Германии С казахстанскими студентами в Ухане поддерживается ежедневная связь - МОН РК Коронавирус из Китая: по каким требованиям страны могут закрыть границы

По ее словам, в медицинских организациях города имеется более одного миллиона одноразовых медицинских масок, в аптеках также достаточно запасов.

«По части масок №95. Они предназначены для лиц, которые имеют профессиональные риски – это для медработников, санитаров, которые напрямую контактируют с больными. Для всего населения нет необходимости их покупать, можно брать обычные. Они достаточно хорошо защищают. Среди них различные варианты, трехслойные, четырёхслойные. Все зависит от того, сколько раз вы будете менять. В любом случае маски нужно менять каждые три часа. Масок на сегодняшний день в городе достаточно. Скупать их массово не надо, своих коллег хотел бы попросить не создавать искусственный дефицит и ценовой сговор», - сказала Айзат Молдагасимова.

Она порекомендовала отпускать в одни руки не больше 15-20 масок.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Кожакелдиев Е.
Кожакелдиев Е.
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив