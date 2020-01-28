Не скупать массово медицинские маски призвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Не поддаваться панике из-за коронавируса и не скупать массово маски призвала руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в медицинских организациях города имеется более одного миллиона одноразовых медицинских масок, в аптеках также достаточно запасов.

«По части масок №95. Они предназначены для лиц, которые имеют профессиональные риски – это для медработников, санитаров, которые напрямую контактируют с больными. Для всего населения нет необходимости их покупать, можно брать обычные. Они достаточно хорошо защищают. Среди них различные варианты, трехслойные, четырёхслойные. Все зависит от того, сколько раз вы будете менять. В любом случае маски нужно менять каждые три часа. Масок на сегодняшний день в городе достаточно. Скупать их массово не надо, своих коллег хотел бы попросить не создавать искусственный дефицит и ценовой сговор», - сказала Айзат Молдагасимова.

Она порекомендовала отпускать в одни руки не больше 15-20 масок.