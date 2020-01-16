Не раз садился за руль в наркотическом опьянении лишенный прав туркестанец

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали лишенного прав водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Сотрудниками ДП Туркестанской области на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению общественного порядка, соблюдению дорожной безопасности и выявлению нарушителей правил дорожного движения.

«К примеру, около в 19:35 часов сотрудники патрульной полиции МПС ОП города Кентау во время несения службы на одной из улиц остановили автомашину марки Opel Vectra, нарушившую ПДД. При проверке полицейские обнаружили в салоне автомашины полиэтиленовый пакет с содержимым наркотического вещества, похожего на марихуану. Кроме того, медицинское освидетельствование установило, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрировали по двум статьям УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» и «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица».

Также полицейские выяснили, что в сентябре 2019 года данный водитель решением суда Атырауской области был лишен водительских прав на три года за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. А спустя два месяца судом Кентау за управление автотранспортом в состоянии наркотического опьянения нарушителя оштрафовали на сумму более 60 тыс. тенге.

В настоящее время подозреваемый арестован. По данному факту проводится досудебное расследование.





Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в нетрезвом виде.