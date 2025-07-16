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    13:45, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Не раскрылся парашют: курсант погиб во время прыжка в Актобе

    В Актобе при выполнении плановых учебно-тренировочных парашютных прыжков курсант Военного института Сил воздушной обороны получил травму, несовместимую с жизнью. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.

    парашют
    Фото: Минобороны РК

    Согласно предварительной информации, у военнослужащего во время прыжка не раскрылся парашют, что предположительно, и стало причиной трагедии.

    По факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится расследование.

    — Командование Военного института и Сил воздушной обороны выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта. Им будет оказана вся необходимая помощь, — заявили в Военном институте Сил воздушной обороны ВС РК.

    Ранее сообщалось, в Аягозском районе области Абай скончался 18-летний солдат срочной службы.

    Теги:
    Вузы Регионы Казахстана Регионы Актобе Происшествия Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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