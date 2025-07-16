Не раскрылся парашют: курсант погиб во время прыжка в Актобе
В Актобе при выполнении плановых учебно-тренировочных парашютных прыжков курсант Военного института Сил воздушной обороны получил травму, несовместимую с жизнью. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.
Согласно предварительной информации, у военнослужащего во время прыжка не раскрылся парашют, что предположительно, и стало причиной трагедии.
По факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится расследование.
— Командование Военного института и Сил воздушной обороны выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта. Им будет оказана вся необходимая помощь, — заявили в Военном институте Сил воздушной обороны ВС РК.
Ранее сообщалось, в Аягозском районе области Абай скончался 18-летний солдат срочной службы.