Не раскрылся парашют: курсант погиб во время прыжка в Актобе

Согласно предварительной информации, у военнослужащего во время прыжка не раскрылся парашют, что предположительно, и стало причиной трагедии.

По факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится расследование.

— Командование Военного института и Сил воздушной обороны выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта. Им будет оказана вся необходимая помощь, — заявили в Военном институте Сил воздушной обороны ВС РК.

Ранее сообщалось, в Аягозском районе области Абай скончался 18-летний солдат срочной службы.