Солдат скончался в области Абай

По данным Министерства обороны, 19 мая в центральной районной больнице города Аягоза умер солдат срочной службы от гипертоксической формы бактериального менингита.

— 16 мая вечером солдат был госпитализирован в военный госпиталь Аягоза с жалобами на слабость и повышение температуры тела. После первоначального осмотра и лечения улучшения не наблюдалось. 17 мая были проведены дополнительные обследования, по результатам которых пациент был направлен на дальнейшее лечение в центральную районную больницу в Аягозе, — говорится в сообщении.

18 мая состояние солдата резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные мероприятия врачей, спасти его не удалось.

Солдат-срочник был призван на военную службу из Северо-Казахстанской области 25 апреля 2025 года. Он успел прослужить менее месяца. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

— Командование Сухопутных войск выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — отмечается в сообщении.