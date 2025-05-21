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    18:15, 20 Май 2025 | GMT +5

    Солдат скончался в области Абай

    В Аягозском районе области Абай скончался 18-летний солдат срочной службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    солдат
    Фото: Kazinform

    По данным Министерства обороны, 19 мая в центральной районной больнице города Аягоза умер солдат срочной службы от гипертоксической формы бактериального менингита.

    — 16 мая вечером солдат был госпитализирован в военный госпиталь Аягоза с жалобами на слабость и повышение температуры тела. После первоначального осмотра и лечения улучшения не наблюдалось. 17 мая были проведены дополнительные обследования, по результатам которых пациент был направлен на дальнейшее лечение в центральную районную больницу в Аягозе, — говорится в сообщении.

    18 мая состояние солдата резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные мероприятия врачей, спасти его не удалось.

    Солдат-срочник был призван на военную службу из Северо-Казахстанской области 25 апреля 2025 года. Он успел прослужить менее месяца. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

    — Командование Сухопутных войск выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — отмечается в сообщении.

    Теги:
    Армия Регионы Область Абай Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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