Не пугаться, а вакцинироваться от коронавируса призвал жителей аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призывает жителей вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК у акима журналисты спросили, сколько будет стоит вакцина и могут ли алматинцы привиться российской, отечественной или другой вакциной.

«Вакцинация бесплатная, средства будут выделены из госбюджета. Сейчас у нас на руках есть российская вакцина «Спутник V». По данным Минздрава, в дальнейшем ожидается поступление китайской вакцины SinoVac. Дополнительно в декабре прошлого года более двух тысяч добровольцев привились отечественной вакциной QazVac. До конца апреля мы ожидаем, что нам привезут до шести тысяч доз. То есть, народ сам выберет, какой вакциной привиться», - ответил Сагинтаев.

Также аким Алматы высказался и о слухах, которые касаются вакцинации.

«Конечно, среди населения разные пугающие слухи распространяются. Но мы все видим: прошел год, но решения проблемы с коронавирусом нет. Каждый раз вводим локдаун, объявляем карантин, а также город закрывали. Через все мы прошли, вирус не ушел, заболеваемость то идет на спад, то растет. Теперь вот появились британский и южноафриканский штаммы. И мутация дальше будет продолжаться. Возможно, в следующем году и в последующем могут быть выявлены и другие мутации. И они дальше поднимут статистику заражения. Это вирус, который никуда от нас не убежит. В моем понимании, он пожизненно будет с нами. Поэтому чтобы защититься от него, нам нужна вакцина. Другого решения на сегодня мы не видим. Это говорят все специалисты. К примеру, крупные страны тоже решают эту проблему с помощью вакцины. Если мы хотим вернуться к прежней жизни, то давайте не будем пугаться и верить всяким слухам, а будем прививаться вакциной. Конечно, говорят, что нельзя привиться лицам до 18 лет и тем, кому противопоказано по состоянию здоровья, а также беременным, ну а остальным я хочу сказать, что надо не бояться и вакцинироваться, тем самым внести вклад для того, чтобы мы вернулись к прежней жизни», - добавил Сагинтаев.

Ранее аким ответил, началась ли вакцинация алматинцев в ТРЦ, чем обусловлено вхождение мегаполиса в «красную» зону.

Кроме того, Б. Сагинтаев сообщил, что 1 апреля в город привезли 21 850 доз вакцины. Он добавил, что в течение трех месяцев, апрель, май, июнь, ежемесячно для Алматы будут выделять квоту 250 тысяч доз.