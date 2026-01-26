Не просто упражнения: что на самом деле стоит за словом «реабилитация»

Как выстраивается этот процесс, какие технологии применяются и почему важна работа команды специалистов, объясняет Мадинат Амантаевна Жунусова, руководитель Центра восстановительного лечения и реабилитации Больницы МЦ УДП РК.

Фото: Больница МЦ УДП РК

— Мадинат Амантаевна, что сегодня понимается под современной реабилитацией и почему без неё лечение нельзя считать завершённым?

Современная реабилитация — это комплексная работа по восстановлению человека после болезни, травмы или операции. Она включает медицинскую, физическую и психологическую помощь и направлена на возвращение утраченных навыков и самостоятельности. Без этого этапа лечение остаётся неполным: пациент может быть стабилен по состоянию, но не готов к обычной жизни и нагрузкам.

— Как за последние годы изменился подход к восстановлению пациентов?

За последние годы восстановление стало более ранним и активным. Сегодня оно начинается сразу после стабилизации состояния и строится с учётом образа жизни, возраста и целей человека. Всё чаще применяется командная работа и современные технологии. Акцент сместился с простого лечения на возвращение пациента к привычной и социальной активности.

Фото: Больница МЦ УДП РК

— По какому направлению сегодня самый высокий спрос и есть ли различия в подходах?

Наибольший спрос сегодня наблюдается в неврологии. Это связано с увеличением числа пациентов, перенёсших инсульты, черепно-мозговые травмы и нейрохирургические операции. Следом идёт травматология, где востребовано восстановление после переломов, эндопротезирования и последствий ДТП. Третье по значимости направление — кардиология, в которой основное внимание уделяется контролю состояния пациентов и профилактике осложнений.

Подходы к реабилитации различаются. В неврологии ключевой акцент делается на восстановлении утраченных функций и когнитивных навыков. В травматологии на первом месте стоит возвращение движения и подвижности. В кардиологии приоритетом становятся безопасные физические нагрузки и постоянное наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Фото: Больница МЦ УДП РК

— Какие пациенты нуждаются в наиболее длительном восстановлении?

Самое продолжительное восстановление требуется пациентам с тяжёлыми неврологическими нарушениями после инсультов, травм головного и спинного мозга. К этой группе относятся и люди с осложнениями после операций, а также пациенты, длительное время находившиеся в условиях ограниченной подвижности. В таких ситуациях реабилитация может занимать месяцы и требует слаженной работы команды специалистов и активного участия самого пациента.

Фото: Больница МЦ УДП РК

— С какими трудностями вы сталкиваетесь при росте спроса?

Увеличение потока пациентов значительно повышает нагрузку на специалистов и требует особенно чёткого и продуманного планирования работы отделения. При этом одной из ключевых задач остаётся сохранение индивидуального подхода к каждому пациенту даже в условиях высокой занятости.

Дополнительную сложность создаёт то, что часть пациентов по разным причинам обращается за реабилитацией достаточно поздно, уже упустив наиболее благоприятный период для восстановления. В результате процесс становится более продолжительным, требует большего объёма усилий и более тщательной поэтапной работы, а также усложняет достижение запланированных результатов.

— Как удаётся сохранять индивидуальный подход?

Индивидуальный подход для нас — основа всей реабилитации. Мы начинаем с детальной оценки состояния пациента, его возможностей и целей. На основе этого формируется персональная программа восстановления, которая регулярно пересматривается по мере прогресса. Такой формат позволяет гибко адаптировать нагрузку, своевременно вносить изменения и сопровождать пациента на каждом этапе, обеспечивая максимально эффективный и безопасный результат.

Фото: Больница МЦ УДП РК.

— А какую роль играют роботизированные технологии?

В нашей больнице активно используются современные роботизированные технологии. У нас установлен аппарат Lokomat для восстановления навыков ходьбы, а также роботизированный тренажёр для эрготерапии Amadeo, предназначенный для разработки движений кисти и пальцев. Кроме того, недавно на апробацию был установлен тренажёр Gloreha, который расширяет возможности восстановления функции верхних конечностей.

Роботизированные системы особенно важны при выраженных двигательных нарушениях. Они позволяют точно и безопасно отрабатывать движения, формировать правильные двигательные навыки, повышают эффективность занятий и дают возможность объективно отслеживать динамику восстановления. При этом технологии всегда дополняют работу специалистов, усиливая результат, а не заменяя её.

Фото: Больница МЦ УДП РК

— Когда такие технологии действительно необходимы?

Они незаменимы при тяжёлых неврологических состояниях, когда у пациента возникают выраженные трудности при ходьбе, нарушен контроль движений или присутствует спастика, слабость и ограничение подвижности. В таких случаях роботизированные технологии помогают безопасно запускать движение и формировать правильные двигательные навыки.

При более лёгких состояниях зачастую бывает достаточно классических методов, таких как лечебная гимнастика, массаж и физиотерапия. Главное — грамотно подобрать оптимальное сочетание современных технологий и традиционных подходов с учётом состояния пациента и этапа восстановления.

— Как оценивается эффективность оборудования?

Эффективность мы оцениваем прежде всего по объективным клиническим показателям, таким как уровень силы, подвижности, координации и степень самостоятельности пациента. Врачи-реабилитологи проводят оценку состояния как до поступления, так и после начала курса восстановления, что позволяет чётко отслеживать динамику.

Для этого используются стандартизированные шкалы, включая индекс Бартела, шкалу Карновского, шкалы МКФ и ШРМ. Такой подход даёт возможность объективно оценить результат и при необходимости скорректировать программу. При этом также учитываются субъективные ощущения пациента, поскольку комфорт, уверенность и мотивация напрямую влияют на эффективность реабилитации.

Фото: Больница МЦ УДП РК

— Какие изменения пациенты замечают чаще всего?

Пациенты отмечают улучшение подвижности, уменьшение боли и рост уверенности в себе. Многие возвращаются к бытовой активности и становятся более самостоятельными. Улучшается и эмоциональное состояние, снижается тревожность и появляется мотивация двигаться дальше.

— Снижает ли реабилитация риск осложнений?

Да, системный подход помогает значительно уменьшить риск осложнений и повторных госпитализаций. Регулярные занятия и контроль нагрузки позволяют избежать вторичных нарушений и помогают пациенту лучше адаптироваться к повседневной жизни.

Фото: Больница МЦ УДП РК

— Почему в реабилитации важна команда специалистов?

Реабилитация затрагивает сразу несколько сфер, включая движение, речь, психологическое состояние и бытовые навыки. Поэтому участия одного врача недостаточно. Добиться устойчивого результата позволяет только совместная работа специалистов разного профиля.

Справляться с этими задачами удаётся благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды, в состав которой входят врачи-реабилитологи, врачи профильных направлений, неврологи, травматологи, кардиологи, пульмонологи, врач восточной медицины, психолог, логопед, инструкторы ЛФК, эрготерапевт и специалист по медицинскому массажу.

— Почему важно постоянное обучение специалистов?

Постоянное обучение специалистов важно, поскольку реабилитация относится к числу наиболее динамично развивающихся областей медицины, где регулярно появляются новые технологии, методики и подходы к восстановлению пациентов. Чтобы оказывать помощь на современном уровне, специалисты должны непрерывно обновлять знания и совершенствовать практические навыки.

Поэтому наши врачи регулярно повышают квалификацию, обучаются у специалистов из Кореи, проходили стажировки в Испании и перенимают передовой международный опыт. Это позволяет внедрять эффективные методики в практику и напрямую отражается на качестве и результатах реабилитации пациентов.

Фото: Больница МЦ УДП РК

— Как вы видите развитие реабилитации в 2026 году и далее?

В 2026 году мы планируем расширять роботизированные направления и развивать современные методы терапии, включая Mulligan и PNF. В целом реабилитация в Казахстане будет двигаться в сторону раннего начала, персонализированных программ и сочетания технологий с клиническим опытом специалистов. Основной фокус — качество жизни и возвращение человека к активной социальной и профессиональной деятельности.