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Не пропустил без маски: мужчина напал на охранника ТРЦ в Алматы

12 Июня 2020 13:02
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Не пропустил без маски: мужчина напал на охранника ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы нетрезвый мужчина напал на охранника одного из торгово-развлекательных центров из-за того, что не хотел надевать маску, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент у входа в торговый центр Silk Way City. Видео появилось в соцсетях.

В Департаменте полиции города сообщили, что правонарушитель был задержан и доставлен в управление полиции, где был допрошен.

«По данному делу составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Материалы будут переданы в суд», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.


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Автор:

Еламан Турысбеков

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