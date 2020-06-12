Не пропустил без маски: мужчина напал на охранника ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы нетрезвый мужчина напал на охранника одного из торгово-развлекательных центров из-за того, что не хотел надевать маску, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент у входа в торговый центр Silk Way City. Видео появилось в соцсетях.

В Департаменте полиции города сообщили, что правонарушитель был задержан и доставлен в управление полиции, где был допрошен.

«По данному делу составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Материалы будут переданы в суд», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.