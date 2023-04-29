Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Не позволим застройщикам создавать видимость бурной работы - аким Астаны о проблемных ЖК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 15:22
Не позволим застройщикам создавать видимость бурной работы - аким Астаны о проблемных ЖК Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями проблемных жилых комплексов: ЖК «Актау Сити», ЖК «Sapsan», ЖК «Казанат 2», ЖК «Аскер 1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима Астаны в Instagram.

«На объектах либо не ведутся строительные работы, либо крайне медленно. У застройщиков есть плохая привычка - создавать видимость и нагонять спецтехнику только во время встреч с жителями и госорганами», - отметил Женис Касымбек.

По его словам, ряд застройщиков данных ЖК привлечен по нескольким статьям Кодекса РК об административных нарушениях. Завершение строительства акимат будет держать на контроле. «Не позволим застройщикам создавать видимость бурной работы. В случае если не будет реальных темпов строительства, дела будем направлять в органы для возбуждения дела. Так как данные дома должны были быть завершены несколько лет назад. Что касается долгостроев города - в текущем году планируем завершить строительство оставшихся долгостроев. Это чуть более 30 ЖК», - сообщил на встрече аким столицы.
photo

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo


Астана   ЖКХ   Строительство   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы