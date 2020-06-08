Не посещать больницы без особой надобности призвали алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда планируется возобновить плановые операции и можно ли алматинцам ходить на прием к врачам, рассказал руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Касательно работы медицинских организаций. Здесь стоит отметить, что в целом эта работа будет продолжена. Они не закрывались, на сегодняшний день наши поликлиники готовы принимать (пациентов - прим. автора). Также стационары работают по приему в плановом и экстренном порядке пациентов. В этом направлении каких-либо проблем нет. Усилены меры безопасности во всех медорганизациях», - сказал Камалжан Надыров.

Глава горздрава добавил, что с учетом непростой ситуации в городе и стране, посещение медорганизаций без особой надобности желательно минимизировать.

По его словам, в городе проводится большая системная работа по нераспространению коронавирусной инфекции.

«На сегодня ситуация по коронавирусной инфекции в городе стабильная. За последний месяц средний прирост заболеваемости колеблется в пределах 2,3%, а за последнюю неделю прирост составил порядка 1,1%. На данный момент количество зарегистрированных по городу составляет 2882, из них выписано 1875 человек, что соответствует 65% от общего числа зарегистрированных. Только за прошлую неделю выписаны порядка 323 человека», - добавил Камалжан Надыров.