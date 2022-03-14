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    14:20, 14 Март 2022 | GMT +6

    Не поддаваться панике и не скупать продукты призвали жителей СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области заявили, что в социальных сетях распространяется недостоверная информация об ажиотаже в магазинах и торговых центрах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В облакимате утверждают, что в крупных супермаркетах, торговых домах и магазинах имеется вся продукция первой необходимости. Во всех торговых точках запасов имеется как минимум на два месяца. Из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров в регионе производятся 15. Оставшиеся четыре позиции - в Казахстане и их наличие не зависит от внешних факторов.

    «Активно ведется реализация продукции стабилизационного фонда. Запасами стабфонда ежедневно пополняются прилавки торговых сетей, супермаркетов и точек СПК «Солтүстік». Дополнительно заключаются новые контракты с местными сельхозтоваропроизводителями на поставку овощей, крупы и прочей продукции. В свою очередь, сообщаем, что искусственно создается ажиотаж самими покупателями и недостоверными данными из социальных сетей. Нет необходимости массово закупать сахар, крупы, соль и прочие товары. Очередей в магазинах не наблюдается. Просим граждан Северо-Казахстанской области не поддаваться ажиотажу и доверять только официальным источникам информации», - прокомментировали ситуацию в облакимате.

    Ранее Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило о наличии и проводимой работе по бесперебойному обеспечению социально значимыми продовольственными товарами.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество Экономика
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