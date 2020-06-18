Не паниковать при выявлении коронавируса призвала ведущий инфекционист РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева призвала казахстанцев не паниковать из-за положительных тестов на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«80% заболевших имеют легкое течение и бессимптомную форму. Нередко у людей появляется паническое состояние из-за того, что у них положительный ПЦР-тест. Бояться этого не нужно», - сказала Динагуль Баешева на брифинге в СЦК.

По ее словам, появления первых симптомов в виде температуры тоже не надо бояться.

«Нужно успокоиться, потому что вы видите, что идет рост заболеваемости. Важно сейчас саморегулироваться, не создавать паническое состояние и ажиотаж и все-таки больше обратить внимание на людей из группы риска - это лица пожилого возраста, имеющие хронические заболевания», - добавила врач.

Ранее и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева сообщила, что в Казахстане увеличилось число тяжелых случаев заболевания коронавирусом

«При росте заболеваемости также пропорционально растет число тяжелых случев пневмонии. Если в апреле-марте в отделениях реанимации находилось 30-35 пациентов в крайне тяжелом состоянии, то сегодня мы констатируем, что в отделениях реанимации находятся 125 реанимационных пациентов, из них у двух пациентов применяются аппараты экстракорпоральной оксигенации легких - это высокотехнологичная услуга, которая позволяет обеспечивать организм кислородом», - сказала Лязат Актаева.



