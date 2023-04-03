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    16:35, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Не отказываться от вакцинации детей против кори призвали алматинцев врачи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы лечение в стационарах от кори получают шесть взрослых и 20 детей, состояние у всех средней степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Назгул Имангалиева на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что в целом с 27 февраля по сегодняшний день диагноз корь лабораторно подтвержден у 6 взрослых и 67 детей. Случаев заболевания корью среди беременных и рожениц не выявлено.

    Спикер также отметила, что снижению заболеваемости кори среди детей способствует только плановая иммунизация. Прививка помогает активизировать иммунитет выработкой Т-лимфоцитов и антител.

    «Призываем родителей получить вакцину, которая проводится не только от кори, но также от краснухи и эпидемического паротита. Вакцинации подлежат дети в возрасте 1 года. В дальнейшем, для поддержания стойкого иммунитета прививку повторяют в 6 лет. Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Только уменьшение неиммунной прослойки среди населения позволит значительно снизить восприимчивость населения к данной инфекции», - заявила Назгул Имангалиева.

    Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова добавила, что всего по городу 14 884 невакцинированных детей, из них в возрасте 1 - 6 лет - 6124, в возрасте 7 - 17 лет - 8760. Отказались от вакцинации по разным причинам 5688 детей (в том числе в возрасте 1-6 лет - 2384, в возрасте 7-17 лет - 3304 (религиозные убеждения, недоверие к вакцине, личные убеждения).

    «С 1 марта текущего года начата наверствующая иммунизация населения ранее непривитого против кори, краснухи и паротита и с не полным курсом вакцинации в возрасте от 1 года до 17 лет включительно, в том числе ранее отказавшихся от вакцинации. По состоянию на 30 марта текущего года всего привиты 6889 лиц ранее не вакцинированных, в том числе 996 ранее непривитых по причине отказа», - сказала Асель Калыкова.

    Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от их осложнений является только вакцинация. Вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.

    Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.

    Ранее сообщалось, что корью заболели 73 человека в Алматы.


    Теги:
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