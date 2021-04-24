Не отдавать земли в частную собственность призывает глава Мясного союза Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Мясной союз Казахстана» Максут Бактибаев выступил с рядом предложений касательно использования земель сельхозназначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что массовое введение института частной собственности на сегодняшний день пока преждевременно, потому что мы сейчас активно обсуждаем вопросы латифундистов. Латифундия, если посмотреть ее истинное толкование, – это зарабатывание на сдаче в аренду. То есть, те люди, которые сами на ней не работают, но сдают ее в аренду. Я ничего не имею против сельхозпроизводителей, которые полноценно и долго работают на своей земле, и к каковым я сам отношусь, но, как гражданин Казахстана, я выражаю опасения, чтобы не развился такой класс «бизнесменов», которые бы выкупили землю в частную собственность (она сейчас в принципе недорогая, если посмотреть по текущему законодательству) и потом бы сдавали ее в аренду», - сказал Максут Бактибаев на заседании Комитета по земельной реформе.

По его словам, сейчас растет спрос на земли, сельское хозяйство показывает хорошую рентабельность.

«В первую очередь институт долгосрочной аренды, который сейчас есть, если будет введено право свободной купли-продажи, и банки будут принимать в залог и свободно ее реализовывать с торгов в случае каких-то нарушений и будет ликвидность, то этого для бизнесменов хватит. Во-вторых, минус субаренды заключается в том, что не имеет смысла вкладывать в эту землю, то есть, это портит продуктивные качества. Введение частной собственности может повлечь за собой ухудшение плодородных качеств земли. Потому что субарендатор или арендатор земли не будет в этом заинтересован», - отметил спикер.

«В то же время, если все-таки это будет введено, я предлагаю такие варианты: выкуп только после 10 лет успешного использования, которое подтверждено (никаких замечаний не было и никаких договоров субаренды не было заключено). Второе – только на орошаемые земли и сады, где инвестиции более 5 тысяч долларов за га. Третье – после полного осуществления космомониторинга и сверки с ИСЖ. То есть, сначала нужно изъять земли у тех, кто использует их нерационально, а потом уже говорить обо всех этих экономических стимулах», - заключил глава Мясного союза страны.



