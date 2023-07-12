Не останутся ли экибастузцы без тепла в будущем отопительном сезоне, ответил аким области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Не останутся ли экибастузцы без тепла в текущем отопительном сезоне? Готова ли Павлодарская область к зиме? О ходе подготовительных работ рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлый отопительный сезон был сложным, особенно для экибастузцев. Мы работаем в пяти направлениях по стабилизации и неповторению ситуации, которая была в прошлом году. По поручению Президента в ноябре мы сразу же приступили к комплексному теплотехническому аудиту. Его первый этап завершен, который показал нам, что есть некоторые перекосы в гидрологических режимах и в целом разбалансированности системы отопления Экибастуза», - сказал на брифинге в СЦК Асаин Байханов.

Что касается второго направления, в регионе крупномасштабно начался ремонт тепловых сетей как внутриквартальных, так и магистральных.

«Соответственно возникает большой масштаб работы, который разделили на два этапа. Первая часть работы – весной провели гидрогеологические испытания высоким давлением. Самые уязвимые места теплосетей были повреждены, что внутриквартальных, что магистральных. Выявлено было порядка 200 повреждений, которые были полностью устранены. На сегодняшний день мы готовы ко вторым осенним испытаниям, которые будут в сентябре этого года», - отметил Асаин Байханов.

Третье направление – ремонт на самой ТЭЦ. По словам акима, на Экибастузской ТЭЦ находится 10 котлоагрегатов, 5 из них энергетические и 5 водогрейные.

«5 водогрейных котлов - по ним ремонтные работы, демонтажные работы завершены. На сегодняшний день материалы поэтапно получаем. Идут сборочные и монтажные работы. Данная работа будет завершена поэтапно. Первая часть котлов будет готова до начала отопительного периода, вторая часть котлов, которая является резервной, будет включаться в октябре, сентябре, ноябре. Для полноценного функционирования Экибастуза, даже в сильный мороз, в - 37, - 40 градусов, необходимо, чтобы на ТЭЦ работали четыре водогрейных котла и два энергетических котла. Тем самым, четыре котла мы планируем, что будут в резерве», - сказал Асаин Байханов.

Пятое – подготовка многоквартирного жилого фонда.

«Как вы знаете, у нас обслуживающие компании не всегда качественно готовят многоквартирные жилые дома к отопительному сезону. В Экибастузе 690 многоквартирных жилых домов, мы определили 184 дома, которые не обслуживаются КСК, не имеют управляющей компании ни в форме ОСИ, ни простого товарищества. По ним между промышленными предприятиями данный пул домов разделен, и они нам помогают. Из 690 домов, которые имеются в Экибастузе, фактически 570 домов получили акты готовности к зимнему отопительному периоду. Это основные направления, по которым мы работаем. Тепловые сети требовали обновления, поэтому 4 магистральные сети реконструируем. По ним работы уже на 60 % завершены. Думаю, до конца июля мы завершим две магистрали, а 20 августа завершим остальные две. Там работаем с опережением графика. Подготовительную работу мы начали еще в марте, когда закупали все необходимые материалы. Экибастузцы будут с теплом», - добавил Асаин Байханов.

Ранее сообщалось о том, что уже в сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш. Тем временем в Экибастузе ведется масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата.

Кроме того, в Павлодарской области по 11-ти позициям продуктов питания цены ниже средних по стране. Таким образом, уверенные темпы роста АПК оказывают положительное влияние на ценообразование социально-значимых продуктов питания.

За полгода в регионе создано семь тысяч новых рабочих мест.