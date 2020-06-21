Не ограничивайте своих детей – отец «казахстанского Ника Вуйчича»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отец известного блогера Али Турганбекова Азамат поделился рекомендациями по развитию в детях лучших качеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не нужно ограничивать детей в мечтах. Если взять Али, мы старались никогда его ни в чем не ограничивать, не ставить рамки перед ним. Многие люди сами себе и своим детям ставят определенные рамки и ограничения – по примеру «мой сын этого не сможет». Когда мы начинали осуществлять первые попытки встретиться с известными футболистами, о неосуществимости плана говорили и наши меценаты. «Какой Марадона? Какой Месси? Вы что?» - говорили они. Мы учим Али тому, что в жизни нужно ставить высокие цели и главная из них – стать паралимпийским чемпионом по плаванию», - сказал Азамат Турганбеков в телефонном разговоре с корреспондентом Казинформа.

По его словам, встречи сына с футболистами – это просто хобби. Сам Али по этому поводу говорит, что он не хочет прославиться из-за футболистов, а сам хочет стать чемпионом.

«Спортсмены свои успехи не купили, они в прямом смысле добились их кровью и потом. Тот же Хабиб Нурмагомедов, он рос в простом ауле без каких-то особых условий и сумел стать чемпионом UFC, если даже не лучшим бойцом организации. Как нам пришла идея встречи со звездами мирового футбола: когда Али увлекся футболом, ни одна академия не соглашалась брать его к себе на тренировки. Как-то Али пришел домой очень расстроенный, чуть не плакал по этому поводу. И мы тогда решили – раз он не может играть со своими сверстниками, он будет играть с мировыми звездами. После этого мы решились писать самим звездам и функционерам», - поделился отец мальчика.

А. Турганбеков также обратился к властям с просьбой сделать более доступной среду Нур-Султана для лиц с ограниченными возможностями, приведя в пример Алматы.

«Хочу сказать несколько слов о доступности среды для лиц с ограниченными возможностями. Сейчас мы находимся в Алматы, и хочу отметить, что здесь над этим при Бауыржане Байбеке очень хорошо поработали. Али во многих местах города может передвигаться сам. Поэтому мы хотели бы сделать обращение к нынешнему заместителю Председателя партии Nur Otan Бауыржану Байбеку, чтобы он взял этот вопрос под свой контроль и помог создать аналогичные условия и в столице. Если наши люди – строители, руководители – этого захотят, они могут сделать все. Далеко за примером ходить не надо – Алматы прекрасное тому доказательство. Организовать доступность среды на 100% невозможно, но в Алматы она равна практически 90%. Очень хочется, чтобы также было и в столице», - заключил Азамат.

Напомним, родившийся без ног Али Турганбеков , которого называют «казахстанским Ником Вуйчичем», известен своими встречами с игроками футбольного клуба «Реал» и со звездой туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В августе 2019 года Али вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином вручал Суперкубок организации победителям матча - команде «Ливерпуль».

А. Турганбеков был специально приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.

В результате поездки в Стамбул (именно там прошел матч между Ливерпулем и Челси) фотогалерея мальчика пополнилась снимками с Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и главным тренером команды Юргеном Клоппом. К настоящему моменту Али успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.

До этого мальчика приглашали звезды французского гранда «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.

Ранее на встречу с мальчиком приезжали легенды футбола Диего Марадоны и Андрей Шевченко.

В декабре 2017 года Али встречался со своим кумиром Ником Вуйчичем.

Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.

Напомним, 21 июня весь мир отмечает Международный день пап.

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