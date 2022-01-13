Не нужно мешать работать сельхозпроизводителям – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день нужно создавать условия для того, чтобы сельхозпроизводители полноценно занимались своим хозяйством в стране. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в стране очень большая доля импорта. Инфляция, на самом деле, внешняя. Поэтому на сегодняшний день нужно создавать условия для того, чтобы наши сельхозпроизводители полноценно занимались своей деятельностью в стране. Им нужно давать больше преференций, но самое главное – им не нужно мешать работать. Если людям не мешать, они сами по себе могут создавать хорошие общественные, политические блага», - прокомментировал Ерлан Саиров.

По словам депутата, необходимо создать условия для того, чтобы сельхозпроизводители переходили на производство продукции высоких переделов, чтобы доля импорта сокращалась.

«Самое главное - сократить долю импорта в продовольствии», - добавил он.

Напомним, что на заседании Мажилиса Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос продовольственной безопасности в течение трех лет.