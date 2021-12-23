Не надо ждать Pfizer для ревакцинации - глава УОЗ Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев призвал жителей вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса имеющимися в городе препаратами и не ждать Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ноябре представитель Минздрава дал поручение нашему управлению определить примерный спрос на вакцину Pfizer в городе, если она будет проводиться платно. Поэтому предварительно проводились записи в поликлиниках. Мы каждый день переговариваемся с руководством министерства, к сожалению, на сегодня дата поступления вакцин Pfizer для платной вакцинации и количество, стоимость не определены. Поэтому, говорить, что вакцинация будет в январе, феврале - мы не можем. Мы рекомендуем вам получать ревакцинацию и вакцину теми препаратами, которые имеются сегодня в городе, их у нас достаточно. Я бы посоветовал - не надо ждать Pfizer», - сказал спикер.
Он также добавил, что запись на платную вакцинацию в городе все еще продолжается.
«Запись продолжается для того, чтобы, если вдруг поступит новая партия (вакцин) для платных целей, то тогда желающих будем приглашать и по очереди прививать платно. Но сейчас точных дат нет, поэтому рекомендую вакцинироваться теми вакцинами, которые у нас есть. Они ничуть не уступают по эффективности», - дополнил он
Ранее спикер рассказал, сколько доз вакцин от коронавируса имеется в Алматы.
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