Не менее пяти человек погибли при столкновении двух скоростных поездов в Испании

Инцидент произошёл в муниципалитете Адамус после схода с рельсов поезда Iryo, на борту которого находились около 300 пассажиров. Состав выехал на соседний путь и столкнулся с поездом AVE, следовавшим по маршруту Мадрид—Уэльва.

Авария произошла около 19:45 по местному времени. Поезд частного оператора Iryo, выполнявший рейс Малага—Мадрид (Пуэрта-де-Аточа), сошёл с рельсов, после чего оказался на встречном пути. Там произошло столкновение с другим скоростным поездом, которым управляла государственная железнодорожная компания Renfe.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия: несколько вагонов получили серьёзные повреждения, часть пассажиров оказалась заблокирована внутри. Для эвакуации людям пришлось разбивать окна, что привело к дополнительным травмам.

Испанский оператор железнодорожной инфраструктуры ADIF приостановил движение поездов между Мадридом и Андалусией на неопределённый срок. На месте работают экстренные службы, представители властей, а также компании Renfe и Iryo. Операция по ликвидации последствий аварии продолжается всю ночь.

Журналист государственного телеканала RTVE Сальвадор Хименес, находившийся в поезде из Малаги, сообщил, что два последних вагона сошли с рельсов, один из них полностью перевернулся. По его словам, удар был настолько сильным, что напоминал землетрясение.

Пассажиры также сообщают о задымлении в вагонах и необходимости срочной медицинской помощи. Точное число пострадавших пока не уточняется. В Гражданской гвардии Испании подтвердили гибель как минимум пяти человек.

Красный Крест направил на место происшествия медицинскую бригаду из Кордовы и три машины скорой помощи из Хаэна, а также обеспечивает пассажиров предметами первой необходимости. Команды психологической помощи приведены в состояние готовности.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что находится в оперативном центре ADIF и лично координирует работу служб. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила о готовности столичных больниц принять пострадавших и о развёртывании групп поддержки для родственников на вокзале Аточа.

Начато официальное расследование причин схода поезда с рельсов.