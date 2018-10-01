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Не менее 30 млрд тенге на поддержку бизнеса ежегодно поручил выделять Президент

5 Октября 2018 11:29 363
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Не менее 30 млрд тенге на поддержку бизнеса ежегодно поручил выделять Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым продлить программу «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В 2010 году мы запустили программу «Дорожная карта-2020». В рамках моих поездок в регионы меня убедили, что это эффективная программа. Действие программы надо нам продлить до 2025 года. Надо дополнительно предусмотреть не менее 30 миллиардов тенге ежегодно на ее реализацию. Это позволит за три года дополнительно создать не менее 22 тысяч новых рабочих мест для наших граждан, даст 224 миллиардов тенге налогов в бюджет и 3 триллиона тенге производства продукции», - сказал Президент Казахстана в своем ежегодном Послании народу.

Глава государства отметил, что именно бизнес создает новые рабочие места, обеспечивает большую часть казахстанцев доходами.

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Анеля Касымова

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