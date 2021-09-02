Не менее 20 современных больниц намерены построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не менее 20 современных больниц и два научно-инновационных центра намерены построить в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных посылов Послания является выделение финансирования в систему здравоохранения на развитие инфраструктуры, подготовки кадров и обеспечение населения лекарственными средствами. В рамках данного поручения для обеспечения медицинской помощи в сельской местности предусмотрено открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в 137 опорных населенных пунктах на общую сумму 8,2 млрд. тенге», - сказал Алексей Цой.

Наряду с этим, по словам министра, реализуются инвестиционные проекты по строительству не менее 20 современных больниц и двух научно-инновационных центров.

«Кроме того, для развития инфраструктуры подведомственных и региональных медицинских организаций нами предусмотрено строительство и модернизация не менее 20 объектов на общую сумму порядка 85 млрд, тенге», - добавил Алексей Цой.