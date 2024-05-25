Не каждый президент не каждого государства способен выступить с лекцией на столь авторитетной площадке – политолог о главе Казахстана

Политолог Эдуард Полетаев, комментируя сегодняшнюю лекцию Касым-Жомарта Токаева в Сингапуре, отметил, что не каждый президент не каждого государства способен выступить с лекцией на столь авторитетной площадке, потому что для этого нужно обладать высокой компетентностью во внешней политике. Одно дело - что-то прочитать по бумажке, другое дело - четко понимать свою страну, иметь способность определять цели и находить нужные средства для достижения желаемых результатов, добавил политолог в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

По мнению эксперта, проведение лекции в рамках государственного визита в Сингапур - тоже одно из средств для достижения желаемых результатов. Более того, Эдуард Полетаев подчеркнул непосредственность содержания лекции.

– Ее содержание (содержание лекции - прим. ред) выходит далеко за рамки официальных протоколов, дежурных комплиментов и необходимых условностей. Цель лекции – донести до более широкой общественности позицию Казахстана и понимание ситуации в мире. Президент Касым-Жомарт Токаев в этом плане показал все это. Тем более, его опыт достаточно многогранен, он кадровый профессиональный дипломат, свою карьеру, в том числе начинал в Сингапуре, встречался с Ли Куан Ю, автором сингапурского экономического чуда, работал на высокопоставленных должностях структуры ООН, исполнительной и законодательной власти Казахстана… Его опыт интересен очень многим, – уточнил политолог.

По мнению Эдуарда Полетаева, важным является упоминание Президентом РК включение Казахстана в число средних держав мира.

– Я думаю, что это довольно-таки условности, реликт холодной войны, когда страны делят на первый, второй и третий мир. На самом деле, Казахстан в чем-то и страна первого мира, в чем-то, может, и третьего. Страны пытаются демонстрировать сверхспособности и как быть другим государствам. Это все довольно непросто. И Токаев об этом и говорит в своей лекции. Замечу, что в плане внешней политики Казахстан смело, не только ко второму, но и к первому можно отнести. Думаю, что через несколько лет наши посольства вообще во всех странах мира появятся, у нас достаточно широкое представительство интересов вплоть до Африки и Латинской Америки, – считает политолог Эдуард Полетаев.

По его словам, идея лекции заключалась в том, чтобы призвать к безъядерному миру, соблюдению принципов Организации Объединенных Наций, ответственной дипломатии и остановить новую гонку вооружений.

– И этой лекцией, и визитом в Сингапур Президент Казахстана показал искусство и практику ведения перегоров и публичных выступлений в целях поддержания отношений между странами, демонстрации Казахстана как страны, устремленной в будущее, и умение вести переговоры и дела, не вызывая при этом враждебности, – резюмировал политолог.

О чем говорил Президент Казахстана на сингапурской лекции, можно узнать здесь.