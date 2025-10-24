Неизвестные ранее памятники истории и культуры обнаружили в СКО

По информации управления культуры, развития языков и архивного дела Северо-Казахстанской области, в текущем году Центр по охране и использованию историко-культурного наследия провел полевые исследования на территориях Есильского, Шалакынского и района имени Габита Мусрепова. Работы велись в зонах, прилегающих к месторождениям полезных ископаемых, разрабатываемым открытым способом. Целью исследований было предотвращение возможного уничтожения ценных объектов историко-культурного наследия.

Фото: управление культуры СКО

В ходе проведенных исследований были выявлены несколько археологических объектов, которые в настоящее время не состоят на государственной охране. Среди них — крупный курган, обнаруженный вблизи села Лузинка Есильского района, а также курган, расположенный недалеко от месторождения Куприяновское в районе имени Габита Мусрепова.

В соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан «Об утверждении Правил выявления, учета, придания и лишения статуса, перемещения и изменения, мониторинга состояния и изменения категории памятников истории и культуры», указанные объекты подлежат внесению в список учета. Это позволит провести их научное исследование и принять под государственную охрану.

Фото: управление культуры СКО

Как сообщили специалисты, в ближайшее время состоится заседание областной комиссии по охране исторических и культурных памятников. В случае принятия положительного решения вновь выявленные объекты будут включены в предварительный список учёта историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области.

В дальнейшем на каждый объект будет оформлена специальная учётная карточка, в которую внесут исходные данные, краткое описание и иллюстрационные материалы.

Фото: управление культуры СКО

