Неизвестные ранее памятники истории и культуры обнаружили в СКО
Новые объекты были выявлены на территории Есильского района и района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации управления культуры, развития языков и архивного дела Северо-Казахстанской области, в текущем году Центр по охране и использованию историко-культурного наследия провел полевые исследования на территориях Есильского, Шалакынского и района имени Габита Мусрепова. Работы велись в зонах, прилегающих к месторождениям полезных ископаемых, разрабатываемым открытым способом. Целью исследований было предотвращение возможного уничтожения ценных объектов историко-культурного наследия.
В ходе проведенных исследований были выявлены несколько археологических объектов, которые в настоящее время не состоят на государственной охране. Среди них — крупный курган, обнаруженный вблизи села Лузинка Есильского района, а также курган, расположенный недалеко от месторождения Куприяновское в районе имени Габита Мусрепова.
В соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан «Об утверждении Правил выявления, учета, придания и лишения статуса, перемещения и изменения, мониторинга состояния и изменения категории памятников истории и культуры», указанные объекты подлежат внесению в список учета. Это позволит провести их научное исследование и принять под государственную охрану.
Как сообщили специалисты, в ближайшее время состоится заседание областной комиссии по охране исторических и культурных памятников. В случае принятия положительного решения вновь выявленные объекты будут включены в предварительный список учёта историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области.
В дальнейшем на каждый объект будет оформлена специальная учётная карточка, в которую внесут исходные данные, краткое описание и иллюстрационные материалы.
