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Не исключено проведение выборов в Казахстане в онлайн формате - политолог Юрий Булуктаев

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Июля 2020, 19:04
Не исключено проведение выборов в Казахстане в онлайн формате - политолог Юрий Булуктаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоятся выборов и предварительные выборы (праймериз) в онлайн формате в случае ужесточения карантинного режима? По этому вопросу своим мнением с МИА «Казинформ» поделился политолог Юрий Булуктаев.

29 июня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей. Глава государства призвал Правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи было поручено разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу. Особо была отмечена важность проводимой информационной работы государственных органов в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу.

«Акимы, министры фактически закрылись от простого народа – не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тысяч вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу», — сказал Глава государства.

Еще ранее, в январе 2020 года на расширенном заседании Правительства Президент страны отметил, что Казахстан ждет серьезная реформа государственного аппарата: «Госуправление – это аппарат, то есть люди, с которых общество будет спрашивать за успех или неудачу. Здесь потребуется серьезная реформа, которая утвердит принципы меритократии. До конца года мы должны сделать качественный рывок в реформе госуправления. Создан молодежный кадровый резерв, но этого недостаточно». Президент также заявил, что, серьезным вопросом остается менталитет и стиль работы госслужащих: «Они должны быть ориентированы на результат, а не на бесконечную переписку и перекладывание ответственности».

Таким образом, можно сказать, что в условиях коронавирусного хаоса создалась принципиально новая ситуация, определяющая особенности развития страны и общества, и требующая качественного изменения деятельности органов власти по уменьшению уровней опасности для жизни и здоровья людей», - говорит политолог.

Также он отмечает, что возрастает спрос на госслужащих, способных к «реактивному» способу управления.

«Но где их взять? И здесь определенные надежды связаны с предстоящими в Казахстане выборами в Мажилис и маслихаты. Применяемая партией Nur Otan практика внедрения праймериз позволяет создать новый «социальный лифт» для энергичных, инициативных и патриотичных граждан, заинтересованных в развитии страны, дает возможность появления на политической арене страны политиков новой формации. Другим казахстанским партиям тоже следует присмотреться к опыту Nur Otanа по проведению праймериз. Потому что выборы не за горами, и готовиться к ним надо начинать сейчас», - считает эксперт.

«Состоятся ли выборы в случае ужесточения карантинного режима, что не исключено в дальнейшем? Ответ очевиден – да, выборы состоятся.Потому что это один из приоритетов государственной политики, а также один из основополагающих принципов демократического развития государства и общества. В мире уже накоплен достаточный опыт проведения выборов, в том числе и праймериз, через онлайн-голосование. А поскольку высока вероятность такого вида голосования в Казахстане, необходимо разработать механизмы, как самого голосования, так и наблюдения за выборами», - отметил Юрий Булуктаев.

По словам политолога, плюсы онлайн голосования в режиме пандемии – это наиболее гуманный способ, позволяющий обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, в тоже время отвечающий новым трендам «цифры» в повседневной жизни, в том числе в области проявления политической культуры, возможностей более высокой явки и т.п.

Конечно, при этом, прежде всего, следует обратить внимание на уровень доступа к интернету всех участников предварительного отбора,

«Согласно обзору Insider, сегодня на казахстанском рынке провайдеров интернета работает около 100 компаний, - рассказывает Юрий Булуктаев. - В их число входят крупные и мелкие компании, частные и государственные. Основные поставщики интернета в Казахстан: «Казахтелеком» , « Beeline Казахстан» , « KazTransCom» , « Транстелеком» и «Astel» . Из них монополистом является АО «Казахтелеком», имеющее статус национального оператора связи. В исследовании рейтинга Speedtest.net, проведённом в январе 2020 года, по скорости интернета Казахстан занимает 67-е место из 176. Несмотря на трудности в получении широкополосного интернета в глубинке, в городах проблем с получением нет. Сегодня пользователь в Казахстане может получить скорость в среднем 35-50 Мбит/сек. Скорость мобильного интернета в крупных городах составляет 10-50 Мбит/сек. В настоящее время в стране услуги широкополосного Интернета доступны в 117 городах и 3324 сельских населенных пунктах. Они обеспечиваются разными технологиями, в том числе сетями волоконно-оптических линий, 3G и 4G».

Также в Казахстане, как и в мире, по словам Ю. Булуктаева, всё больше пользователей переходят на потребление контента через мобильные телефоны. По данным «Belline Казахстан», 75% казахстанцев пользуются крупноэкранными смартфонами, из них 70% – пользователи мобильного интернета. В 2019 году среднее потребление на пользователя достигло 10 Гб в месяц. В 2019 году совершён пилотный запуск мобильных сетей пятого поколения в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Как обещают, скорость мобильного интернета вырастет до 20 Гбит/сек. По итогам 2018 года Казахстан занял 21-место во всемирном рейтинге по количеству абонентов сотовой связи. Количество пользователей Интернет в 2018 году составило 81,3%, и во всемирном рейтинге Казахстан занял 45-е место.

Если обратиться к международному опыту, рассказывает политолог, то можно выделить два основных типа электронного голосования: 1. Электронное голосование, которое физически контролируется представителями государственных или независимых избирательных органов (например, электронными машинами для голосования, расположенными на избирательных участках); 2. Дистанционное электронное голосование через Интернет (также называемое І-голосование), когда избиратель передает свои голоса в электронном виде избирательным органам из любого места.

«Первой в мире страной, создавшей общенациональную систему голосования через интернет, является Эстония. Идея проведения Интернет-выборов в Эстонии возникла в начале 2001 года. Реализация проекта пришлась на местные выборы в октябре 2005 года, когда Эстония стала первой страной, которая легально провела голосование через Интернет как одно из средств подачи голосов. В Швейцарии первое интернет-голосование прошло в 2004 году на федеральных выборах. В этой стране периодически проходят референдумы, для голосования на которых можно воспользоваться Интернетом. Разработана электронная система персональной идентификации избирателя «Blockchain e-ID-System». По мнению швейцарских экспертов, технология блокчейн способна гарантировать качественно более высокую степень безопасности, включая эффективную защиту от хакерских атак и злоупотребления персональными данными. Архитектура технологии блокчейн построена на принципе децентрализованного управления потоками информации и «складирования» данных. В рамках этой системы нет какого-то «руководящего» центра (единого или одного сервера), взломав который хакеры могли бы, например, сфальсифицировать итоги голосования или результаты выборов, референдумов, опросов.

В Великобритании проводятся массовые эксперименты по внедрению подобных технологий. Еще в 2002 году в ряде районов было разрешено голосование с домашних компьютеров и посредством SMS-сообщений. 14 муниципальных выборов в стране уже прошли по этой схеме. Самое известное интернет-голосование прошло на муниципальных выборах в Ливерпуле, где в порядке эксперимента разрешили голосовать через Интернет по мобильным телефонам. В Соединенных Штатах Америкина некоторых избирательных участках электронный метод впервые испробовали еще в 2000 году, а в 2002 году был принят закон «Помоги проголосовать Америке», предусматривающий централизованное внедрение новых технологий в избирательную систему. В округе Колумбия попытались внедрить систему Digital Vote by Mail, призванную обеспечить возможность голосования для граждан США, находящихся за границей. Однако эта технология не была принята на вооружение, поскольку в ее основе использовалось программное обеспечение с открытым кодом, и специалисты предупредили об уязвимости некоторых элементов системы и о возможности сфальсифицировать сохраненный бюллетень.

В Канаде первые интернет-выборы прошли в 2003 году, они носили достаточно локальный характер, поскольку относились лишь к кандидатуре лидера Новой демократической партии NDP. С 2006 года частная компания CanVote проводит голосование для 12 муниципалитетов провинции Онтарио, в которых зарегистрировано 100 тысяч избирателей. CanVote комбинирует онлайн-выборы с голосованием по телефону. Услугами I-Voting также активно пользуются местные университеты. В Австралии при проведении в 2007 году федеральных парламентских выборов в экспериментальном порядке было организовано пилотное Интернет-голосование (по защищенному каналу связи) для отдельных категорий зарубежных австралийских избирателей (военнослужащих). В Индии в сентябре 2010 года в штате Гуджарат при проведении муниципальных выборов правительством штата было принято решение о проведении экспериментального интернет-голосования избирателей. В Испании в начале октября 2018 года правительство Каталонии одобрило подготовленный законопроект о применении модели электронного голосования, в том числе технологии блокчейн, для голосования избирателей – жителей Каталонии, находящихся за пределами территории Испании, в региональных и муниципальных выборах, в том числе мэров муниципалитетов.

В Таиланде в декабре 2018 года правительство приступило к рассмотрению возможности применения на выборах различного уровня, наряду с традиционной технологией голосования, в формате пилотного проекта новой цифровой технологии дистанционного голосования – блокчейн–голосования избирателей . Проект пилотного проведения такого голосования, основанного на подключении абонента – избирателя к сети Интернет и прохождении предварительной биометрической саморегистрации избирателей разработан Министерством науки и технологий Таиланда. В Финляндии 24 октября 2016 года правительство приняло решение о возможном применении интернет-голосования в качестве одной из современных цифровых альтернативных технологий традиционному голосованию избирателей. В Республике Корея правительством было принято решение о проведении пилотного применения технологии блокчейн – голосования избирателей в декабре 2018 года. В рамках пилотного применения предполагалось протестировать механизмы безопасной обработки и хранения персональных данных об избирателях, а также итогов голосования (результатов выборов). В декабре 2018 года Агентством по вопросам Интернета и кибербезопасности Южной Кореи совместно с Сеульским национальным университетом блокчейна были проведены соответствующие мероприятия пилотного проекта. В России электронное голосование проводилось в трех избирательных округах на выборах депутатов в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года. Участие в нем было добровольным и доступным наряду с традиционным способом. Каждый избиратель в экспериментальном округе смог сам выбрать, как ему удобнее голосовать. В нём приняли участие 10 369 избирателей. Это 92,3 процента от тех, кто заранее заявил о желании проголосовать удалённо», - рассказал политолог Ю. Булуктаев.

«Таким образом, из-за ситуации с пандемией коронавируса и соответствующих ограничений по массовым мероприятиям в Казахстане, не исключено проведение и выборов, и предварительных выборов (праймериз) в онлайн формате. Политическим партиям, Аккорде, правительству нужно готовиться к всемерному использованию цифровых технологий в условиях пандемии. Ведь выборы никто не отменял, и состоятся они, как говорится, при любой погоде», - заключил эксперт.


Фото: www.trend.az
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