«Не хотим быть подопытными»: пациенты против передачи поликлиники №3 Караганды

Коллектив поликлиники № 3 Караганды выступил с официальным обращением в связи с обсуждением передачи учреждения в доверительное управление НАО «Карагандинский медицинский университет». В сообщении подчеркивается, что это стабильное, эффективно работающее медучреждение, обладающее высокой аккредитационной категорией, — единственное среди организаций ПМСП в регионе.

В поликлинике работают 454 специалиста, а обслуживаются более 61 тысячи пациентов. Здесь успешно реализуют государственные программы и оказывают расширенный спектр медицинских услуг. Коллектив подчеркивает: медцентр готов развиваться и дальше, сохраняя высокие стандарты, и считает возможным продолжать эффективную работу без изменения организационной принадлежности.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Планы по передаче учреждения вызвали резонанс среди прикрепленного населения. Жители подчеркивают: информация о возможной оптимизации появилась внезапно, а официальных разъяснений — нет.

— Это объявление привело людей в смятение. Мы наслышаны о подобных оптимизациях в России и опасаемся, что подобное может произойти и у нас. Мы не понимаем, что нас ждет. Что такое управление медакадемией? Как мы будем получать помощь? Почему нет открытого разговора с населением? Мы хотим, чтобы нам объяснили, что планируется и почему, — говорит житель Караганды Александр Рахимжанов.

Он подчеркивает, что жители хотят встречи с руководством поликлиники и детального разъяснения возможных изменений.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— Я обслуживаюсь здесь уже 5–6 лет. Это лучшая поликлиника в городе — проверено на собственном опыте. Но никто из жителей не был предупрежден. Мы боимся, что передача в частные руки ухудшит обслуживание, а бесплатные услуги станут платными. Врачи здесь отличные, очередей нет — почему трогают именно эту поликлинику? — возмущается карагандинка Айша Жумабекова.

По словам карагандинки, прикрепленной к поликлинике № 3, жители опасаются, что после передачи в управление медуниверситету обслуживание будет ухудшено, а в работе появится большое количество практикантов.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Пациенты поликлиники также возмущены, что они не были заранее уведомлены об изменениях.

— Решение было принято тайно и стало для нас шоком. Люди опасаются, что квалифицированных врачей переведут в другие поликлиники, а здесь останутся студенты. Мы не хотим быть подопытными. Такие решения должны приниматься с общественными слушаниями, объяснениями, аргументами», — говорит жительница Караганды Ася Тюлюбаева.

По словам Тюлюбаевой, жители планируют озвучить свою позицию руководству, поскольку считают, что решение должно приниматься «ради людей и с участием людей».

Данный случай прокомментировали и предтавители власти.

Заместитель акима Карагандинской области Ораз Таурбеков подтвердил факт обсуждения передачи, однако подчеркнул: речь пока идет лишь о предложении, поступившем из министерства.

— Это не наша инициатива. Предложение поступило на уровне министерства. Сейчас мы только рассматриваем его. Если медуниверситет согласится на наши условия и внесет необходимые инвестиции, тогда перейдем ко второму этапу обсуждений. Пока решение не принято, — сообщил замакима области.

Ситуация вокруг Поликлиники № 3 остается в стадии обсуждения, однако в обществе уже сформировался запрос на открытый и прозрачный диалог. Жители требуют публичных разъяснений, руководство поликлиники заявляет о готовности продолжать работу в прежнем формате, а власти подчеркивают, что окончательных решений нет.

Пока же ключевой вопрос остается прежним: будут ли учтены интересы пациентов, для которых эта поликлиника — не просто учреждение, а важная часть их повседневной жизни и медицинской безопасности.

