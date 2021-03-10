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Не готовые к заселению дома приобрели чиновники в районах СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Марта 2021, 14:10
Не готовые к заселению дома приобрели чиновники в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике рассмотрели дисциплинарные дела в отношении руководителей отделов строительства, архитектуры и градостроительства районов М.Жумабаева и Айыртауского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, дисциплинарные дела возбудили на основании представления прокуратуры.

Чиновники в нарушение норм законодательства приобрели дома для переселенцев по госпрограмме «Еңбек», в селе Саумалколь Айыртауского района, в селе Сулышок и городе Булаево района М. Жумабаева.

«Ербол Абдульманов и Болат Магуянов в рамках государственного закупа заключили договоры купли-продажи, подписали акты приема и произвели полные оплаты денежных средств в общей сложности по 22 домам, не соответствующим требованиям технической спецификации. Дома не соответствовали санитарным требованиям, без электроснабжения, не готовы к заселению жильцов. Госслужащие нарушили нормы Закона «О государственной службе Республики Казахстан» оказав неправомерное предпочтение физическим лицам при выкупе домов, не соответствующих техническим спецификациям», - проинформировали в пресс-службе.

Чиновники пояснили, что требовалось освоение бюджетных средств.

Совет по этике после изучения материалов служебного расследования и объяснений должностных лиц решил рекомендовать акимам районов привлечь госслужащих к дисциплинарному взысканию в виде неполного служебного соответствия.


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