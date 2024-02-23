Не Дубай и Абу-Даби: казахстанцы стали чаще посещать еще один город в ОАЭ

Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма представил казахстанцам туристический потенциал города, расположенного на севере ОАЭ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей в ходе своего рабочего визита в Алматы встретился с журналистами и рассказал важность Казахстана в качестве ключевого туристического рынка. По словам спикера, в прошлом году поток туристов в эмират Рас-эль-Хайма достиг рекордной отметки в 1,22 миллиона человек. А количество иностранных туристов возросло на 24%. Особую роль в этом сыграл Казахстан: пятый год подряд – это второй крупнейший источник туристов для этого города.

Фото: кадр из видео Jibek Joly

- Казахстан играет ключевую роль в нашем росте. Это второй по величине рынок для нашего эмирата. Примерно 8% от общего числа посетителей приезжают из Казахстана. Рост туристического потока из Казахстана в Рас-эль-Хайму мы наблюдаем последние 5 лет. И мы надеемся на дальнейший рост при поддержке наших партнеров. Казахстан всегда будет оставаться важнейшим туристическим рынком для нас», - говорит Иад Расбей.

Спикер отметил, что раньше Объединенные Арабские Эмираты были известны как зимние курорты, туристы из Казахстана приезжали в эмират, чтобы насладиться теплой зимой.

- Однако за последние несколько лет мы наблюдаем тенденцию к увеличению спроса на пакетные туры в эмират в летний сезон. Это связано с тем, что летом доступны более выгодные предложения от авиакомпаний и отелей. Сегодня мы принимаем посетителей из Казахстана круглый год. В прошлом году летний сезон оказался наиболее популярным именно среди казахстанских туристов», - заметил он.

В настоящее время эмират Рас-эль-Хайма нацелен на укрепление своего присутствия на казахстанском рынке в трех ключевых направлениях: семейный туризм, экотуризм и деловой туризм (MICE). В этом году планируется запуск прямых чартерных рейсов в международный аэропорт Рас-эль-Хайма. В настоящее время из Казахстана в Рас-эль-Хайму можно добраться через Дубай или Шарджу. Поездка до Рас-эль-Хаймы займет 45 минут от международного аэропорта Дубай и 35 минут от аэропорта Шарджи.

Стоит отметить, что эмират Рас-эль-Хайма за короткое время стал одним из самых востребованных и быстроразвивающихся направлений на Ближнем Востоке. Журнал Times включил эмират в рейтинг лучших мест мира 2022 года, а CNN Travel – в список лучших направлений для посещения в 2023 году.