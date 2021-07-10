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    14:48, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Не доверять слухам антиваксеров попросил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В отдельных отраслях потребуется введение обязательной вакцины. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас в средствах массовой информации появляется информация о поддельных документах по вакцинации. Это вызывает опасную ситуацию для общества. Ведь в местах массового скопления людей может ходить зараженный инфекцией человек. Поэтому правоохранительные органы должны уделить этому вопросу особое внимание. Это ясная картина», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства.

    Глава государства напомнил, что Правительство сегодня озвучило текущие показатели по вакцинации в стране.

    «Нужно сказать откровенно: темпы данной работы все еще незначительные. Нужно делать конкретные шаги. В конечном счете, наши граждане должны думать о здоровье своих и близких, принимая сознательные решения. Не нужно верить слухам, рассказывающим антиваксерами. Мы будем продолжать работу по кампании вакцинации. А в некоторых отдельных отраслях потребуется введение обязательной вакцины. Для этого есть как законодательные, так и конституционные основания. Если сказать прямо, то это долг каждого перед своими соотечественниками», - подчеркнул Президент.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о вакцинации.


    Теги:
    Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Астана Главная Общество
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