Не допустить роста цен - в Nur Otan дали рекомендации Минсельхозу и акиматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Республиканском общественном совете по развитию аграрного сектора при партии «Nur Otan» высказались о подорожании основных продуктов питания, передает МИА «Казинформ».

Как отметил председатель Аграрного совета, депутат Мажилиса Берик Оспанов, партией «Nur Otan» неоднократно поднимались вопросы по обеспечению в регионах продовольственных запасов для недопущения дефицита и роста цен.

«Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сохраняется тенденция роста мировых цен на продовольственные товары. Так, в августе мировые цены выросли на 33% в сравнении с предыдущим годом. Сахар подорожал на 9,6%, растительные масла – на 6,7%, зерновые – на 3,4%, в т.ч. пшеница – на 8,8%. Все это также будет влиять на увеличение цен на внутреннем рынке Казахстана, так как импорт сельхозпродукции в страну только за прошлый год составил более 4 млрд. долларов США», - сказал Берик Оспанов.

Так, с начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 9,6%. Наибольший рост отмечен в г.Нур-Султан (11,3%), Кызылординской (11,2%) и Жамбылской (10,7%) областях. При этом снижения цен на продукты питания с начала года не наблюдалось ни в одном из регионов.

Из продовольственных товаров больше всего подорожали морковь – на 40,7%, масло подсолнечное – на 29,4%, капуста – на 25,7%, картофель – на 21,2%, лук – на 19,5% и сахар на 13%, несмотря на увеличение объема его производства за 8 месяцев в 3 раза.

«Анализ показывает, что ежегодный рост цен на картофель и морковь формируется в основном в период межсезонья (март-июль) и в редких случаях в зимний период – в зависимости от завершения уборочной кампании. Вместе с тем, на сегодня имеется ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост цен на овощи (картофель, морковь, лук, свекла, капуста). Это возросшие транспортные расходы, сложившиеся летом текущего года экстремально засушливые условия в ряде регионов, рост оплаты аренды и др. В случае непринятия конкретных мер цены могут вырасти до начала сезонных сроков. Предположительно, до конца текущего года», - подчеркнул он.

При этом, по словам Берика Оспанова, реализуемые Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами меры, такие как установление пороговых значений и предельно допустимых розничных цен, организация продуктовых ярмарок, кредитование торговых сетей, ни в одном регионе не удерживают инфляцию на уровне или ниже установленного порога. Также не на должном уровне организована работа по формированию стабилизационных фондов в регионах.

«По данным регионов, обеспеченность имеющимися запасами продтоваров (по фактическому потреблению) составляет всего от нескольких дней до недели. К примеру, по состоянию на 20 сентября в Актюбинской и Жамбылской областях остались запасы только по нескольким видам социально-значимых продовольственных товаров (мука, рис), а в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях в стабфондах запасы продовольственных товаров отсутствуют. Наименьшие объемы финансирования для формирования стабфондов предусмотрены в Северо-Казахстанской (146,6 млн. тенге), Кызылординской (83,5 млн. тенге) и Восточно-Казахстанской областях (23,6 млн. тенге)», - сообщил председатель совета.

Вместе с тем, закупаемые прежде объемы продовольствия в стабфонды будут недостаточны в предстоящем периоде, заявил нуротановец. В связи с этим в целях минимизации спекулятивного роста цен необходимо должным образом реагировать на аналогичные попытки повышения цен, которые наблюдались весной 2021 года.

Так, в настоящее время перекупщиками на рынках формируется очень высокая торговая наценка. Например, сегодня сельхозпроизводители реализуют картофель и морковь по цене 70-80 и 110 тенге соответственно, а на рынках цена доходит до 155 и 205 тенге (например, в г.Актау – картофель 189 тенге, морковь 287 тенге).

«Такие факты свидетельствуют о слабой организации форвардных закупок продукции непосредственно у хозяйств. Так, по информации крупных сельхозпредприятий, на направленные летом 2020 года в региональные СПК письма с предложением о заключении договоров хранения сельхозпродукции по фиксированной цене не были получены ответы. В результате в июне цены на картофель достигли в среднем по республике 217 тенге за кг, а в отдельных регионах – 290 тенге за кг», - возмутился Берик Оспанов.

В этой связи Республиканским общественным советом по развитию аграрного сектора при партии «Nur Otan» дан ряд рекомендаций Министерству сельского хозяйства и председателям филиалов партии «Nur Otan» - акимам регионов, в том числе определить необходимый перечень и объем продовольственных товаров, достаточный для недопущения роста цен, принять меры по обеспечению достаточных резервов продовольствия в региональных стабилизационных фондах путем закупа продукции непосредственно у товаропроизводителей по низким ценам для последующей стабилизации рынка и др.

Региональным и территориальным общественным советам по развитию аграрного сектора при партии «Nur Otan» в срок до 8 октября поручено рассмотреть вопрос недопущения роста цен на социально-значимые продукты питания и насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами.

Сообщается, что информацию о принятых мерах необходимо представить в Центральный аппарат партии в срок до 1 ноября 2021 года.