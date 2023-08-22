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    15:07, 22 Август 2023 | GMT +6

    Не допустить роста цен на корма поручил Премьер-Министр

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Низкие темпы кормозаготовки наблюдаются в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этим регионам совместно с Министерством сельского хозяйства необходимо активизировать темпы работы и не допускать необоснованного роста цен на корма», - сказал он во время заседания Правительства РК.

    Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что в Павлодарской области в 4 районах отставание темпов связано с низким травостоем. По итогам поездки представителей Минсельхоза в регион, решено пролонгировать долги по кредитам фермеров по линии АО «НУХ «Байтерек», а также ускорить выплату субсидий, заявки которых находятся в резерве.

    Хорошие темпы кормозаготовки отмечаются в Костанайской, Туркестанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях.

    Вместе с тем, продолжается отгрузка льготного дизельного топлива в объеме 58 тысяч тонн. С 1 августа по линии АО «Казагрофинанс» начато финансирование субъектов агропромышленного комплекса на приобретение кормозаготовительной техники для дальнейшей передачи в лизинг. На эти цели из республиканского бюджета выделено 20 млрд тенге. Продолжается работа по реализации Дорожной карты развития кормопроизводства.


    Теги:
    Регионы Казахстана Премьер-министр РК Сельское хозяйство Правительство
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