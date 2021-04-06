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    11:40, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Не допустить рост цен на битум обещают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерства индустрии и инфраструктурного развития и энергетики отрабатывают вопрос по своевременной поставке битума и недопущению роста цен. Об этом заявил глава МИИР Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы проводим подготовку к строительному сезону. Для выполнения задач текущего года необходимо 18 млн тонн щебня, 120 тысяч кубометров железобетонных изделий, 1 млн 300 тысяч тонн битума. Полностью заготовлены потребности щебня и железобетонных изделий, а также 325 тысяч тонн битума», - сообщил Бейбут Атамкулов.

    По словам министра, ежегодно в строительный сезон наблюдается дефицит битума и повышение цен, что чувствительно отражается на ходе производства работ.

    «Совместно с Министерством энергетики отрабатываем вопрос по своевременной поставке битума и недопущению роста цен. В целом, в строительный сезон будет задействовано 20 тысяч единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта, 81 асфальтобетонный завод, 79 дробильно-сортировочных установок», - отметил глава ведомства.

    Как добавил глава МИИР, на дорожно-строительные работы с учетом смежных отраслей будет привлечено порядка 200 тысяч человек.

    «В южных регионах уже начаты строительные работы, по мере установления положительной температуры работы начнутся на всех объектах», - отметил Б. Атамкулов.



    Теги:
    Дороги Правительство Правительство РК Строительство Экономика
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