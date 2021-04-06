Не допустить рост цен на битум обещают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерства индустрии и инфраструктурного развития и энергетики отрабатывают вопрос по своевременной поставке битума и недопущению роста цен. Об этом заявил глава МИИР Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проводим подготовку к строительному сезону. Для выполнения задач текущего года необходимо 18 млн тонн щебня, 120 тысяч кубометров железобетонных изделий, 1 млн 300 тысяч тонн битума. Полностью заготовлены потребности щебня и железобетонных изделий, а также 325 тысяч тонн битума», - сообщил Бейбут Атамкулов.

По словам министра, ежегодно в строительный сезон наблюдается дефицит битума и повышение цен, что чувствительно отражается на ходе производства работ.

«Совместно с Министерством энергетики отрабатываем вопрос по своевременной поставке битума и недопущению роста цен. В целом, в строительный сезон будет задействовано 20 тысяч единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта, 81 асфальтобетонный завод, 79 дробильно-сортировочных установок», - отметил глава ведомства.

Как добавил глава МИИР, на дорожно-строительные работы с учетом смежных отраслей будет привлечено порядка 200 тысяч человек.

«В южных регионах уже начаты строительные работы, по мере установления положительной температуры работы начнутся на всех объектах», - отметил Б. Атамкулов.



