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Не даем дорогу молодым и способным – Президент

1 Марта 2022 12:20
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Не даем дорогу молодым и способным – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотра подготовки политических кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наша партия должны стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями. Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает. Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, журналистами, со всеми, кто представляет наш народ. И таких людей у нас немало», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XXII съезде партии.

Единственная проблема, по словам Президента – это отсутствие социального лифта.

«Мы не даем дорогу молодым и способным кадрам, и это наш большой недостаток. При этом, в структуре партии функционирует академия политического менеджмента, следует значительно усилить ее работу. Нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев», - отметил Глава государства.

«На системной основе следует проводить выездные тренинги для обучения партийного актива на местах. Все высказанные мною задачи предстоит выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы повысить доверие избирателей к партии, нужно отойти от прежних формальных методов работы», - заключил К. Токаев.

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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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