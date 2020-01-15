Не боюсь высокой конкуренции - нокаутер Абай Толеш о карьере и планах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 25-летний казахстанский нокаутер Абай Толеш рассказал о том, как попал в профессиональный бокс, о своих целях и планах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уроженец Шымкента имеет хороший послужной список, прослыв нокаутером после пяти проведенных боев в профессионалах.

Высокие результаты сопровождали его и в любительском боксе, где Абай становился чемпионом национального первенства, а также победителем ряда международных турниров.

-Абай, расскажите, почему вы стали заниматься именно боксом?

- Боксом стал заниматься с 2009 года с 14-ти лет. До этого, как и многие ребята, занимался футболом и другими видами спорта. Уже в 2017-м году принял участие в чемпионате Казахстана среди взрослых, где стал чемпионом страны в весовой категории до 75 кг. Первым моим тренером является Жаксыбай Утембаев, сейчас занимаюсь под руководством Каната Алтаева и Дастана Садвакасова.

- Вы изначально мечтали о карьере в профессиональном боксе?

- Люблю бокс с первого дня своего прихода в боксерский зал и, наверное, мог бы иметь неплохую карьеру в любителях. Хочу объяснить, что не видел преград для покорения любительских вершин и не боялся высокой конкуренции, но разбирающиеся в боксе люди посоветовали мне как можно скорее перейти в профессионалы. В 2019-м году решил перейти в профессионалы. Это был новый, серьезный вызов для меня, и я чувствовал в себе силы, что способен оправдать надежды. Очень рад, что принял своевременное решение. Благодаря менеджерской компании МТК Global Kazakhstan и руководителю этой организации Аскару Салыкбаеву перед казахстанскими боксерами открылись новые возможности в профи-боксе. У нашей команды есть совместные планы, которые хотим реализовать в ближайшем будущем. Этот год должен стать серьезной проверкой моих сил и возможностей. После пяти проведенных поединков появилась уверенность в своих силах, но понимаю, для достижения поставленных целей необходимо работать над собой еще очень много.





- Разницу между любительским и профессиональным рингом как можете описать в двух словах?

- Конечно же, есть различия, даже очень большие. В любителях вершиной карьеры мог стать титул чемпиона мира и Олимпийского чемпиона, но 12 раундов - это вообще другое. Мне понравился подход и подготовка в профи-боксе. Здесь совсем другой ритм, как в жизни в период тренировочного процесса, так и в ринге, во время очередного боя, когда многое зависит от тебя, твоей выносливости, накопленного багажа знаний и применения арсенала приемов и тактики ведения боя.

Сейчас я боксирую в весе 72,4 кг, в этой конкурентной категории есть очень много сильных боксеров как среди казахстанцев, так и среди иностранных мастеров кожаной перчатки. Предстоит выдерживать сильную конкуренцию, и тем почетней будет выигрывать в каждом последующем бою.

Загадывать не берусь, хочу просто побеждать в каждом предстоящем поединке, чтобы подниматься наверх и стать обладателем самых престижных поясов.

В настоящее время мы проводим подготовительный УТС в Алматы. С наставниками уделяем внимание всем компонентам, работаем над устранением ошибок и готовимся к серьезным боям. По большому счету, мне все равно с кем предстоит биться и насколько титулованным будет очередной соперник. Ориентировочно очередной бой запланирован на конец февраля начало марта.





Напомним, в своём последнем бою 16 декабря в Алматы Абай Толеш одержал победу над Томасом Безвода из Чехии в шестираундовом поединке.