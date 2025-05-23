Не бойтесь просить о помощи: в МВД РК обратились к детям и их родителям
Председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев обратились к казахстанским детям и их родителям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Кайсар Султанбаев отметил, что безопасность детей — одна из главных задач Министерства внутренних дел.
- Усилена работа ювенальной полиции. Патрульные наряды дежурят вблизи образовательных учреждений. Совместно с акиматами улучшается дорожная инфраструктура вблизи школ. Законодательство адаптируется к современным требованиям. Ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних. Введены правовые меры против буллинга и домогательства, - сказал он.
По его словам, дети и родители могут круглосуточно получить помощь через телефоны доверия.
- Сегодня многие подростки выбирают путь служения обществу. В школах открываются полицейские классы «Жас сақшы», где с раннего возраста дети изучают основы законодательства и учатся ответственности. Многие добровольно участвуют в социальных проектах и вносят вклад в обеспечение общественного порядка. Это — настоящее проявление патриотизма, и мы искренне гордимся ими, - говорит Кайсар Султанбаев.
Он также отметил, что ничто не может заменить заботу родителей и поддержку учителей.
- Семья и школа — первая и самая важная среда воспитания ребенка. Поэтому так важно, чтобы взрослые всегда были рядом с детьми, проявляли внимание и заботу. А вам, дорогие дети, хочу сказать: не бойтесь просить о помощи! Полиция — ваш защитник. Мы работаем, чтобы вы жили в безопасном обществе, — сказал Кайсар Султанбаев.