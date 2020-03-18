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Не более пяти человек должны стоять в очереди за продуктами - акимат Алматы

18 Марта 2020 21:54
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Не более пяти человек должны стоять в очереди за продуктами - акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Не более пяти человек должны стоять в очереди за продуктами в продовольственных магазинах и торговых точках. В противном случае эти объекты закроют. Об этом сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К нам поступают огромное количество вопросов от жителей по поводу передвижения в городе: можно ли выходить на улицу, в магазины. Хочу особо подчеркнуть, что все непродовольственные магазины, рестораны, фитнес-центры, салоны красоты будут закрыты. Только будут работать продовольственные магазины, и то в усеченном режиме. Мы в эти магазины вводим особое санитарно-эпидемиологические нормы: не более пяти человек в очереди, расстояние между очередями не менее 1,5-2 метров. Все это должны быть очерчены специальными линиями. Все торговые точки, которые не будут соблюдать данные требования, будут немедленно закрываться», - пояснил он.

Он также заявил, что массовые тренировки на открытом воздухе, игры очень опасны и риск заражения высокий. В связи с этим, он предлагает оставаться дома и проводить время со своей семьей.

Ранее сообщалось, что с 19 марта въезд на территорию Алматы будет закрыт для всех видов автотранспорта, а с 22 марта для авиа- и железнодорожного сообщения. Он разъяснил, кому разрешено въезд и выезд в город.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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