Не более четырех марафонов в год разрешат проводить в центре Астаны

— Мы абсолютно не против проведения марафонов. Это нормальная практика для крупных городов. Но когда каждую субботу и воскресенье, начиная с мая по октябрь, перекрываются те улицы, которые вы обозначили — Туркестан, Кунаева, Акмешит и так далее — конечно, жители прилегающих домов постоянно категорично реагируют. У нас очень много жалоб по этому поводу, — сказал Женис Касымбек на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что акимат будет стараться предлагать организаторам другие маршруты.

— У нас есть замечательная велосипедная дорожка в лесной полосе, есть объездная и так далее. В центре города какие-то знаковые большие марафоны будем проводить, но они не должны проходить с регулярностью каждую неделю, — подчеркнул он, отметив, что максимум в центре города будет проходить четыре марафона в год. — А все остальное можно проводить в триатлон-центре, на набережной, то есть там, где нет автомобильного движения. Это уже сейчас. Для этого отдельного решения не требуется. Мы каждое такое мероприятие согласовываем. Если вы заметили, мы уже сейчас, последние полгода, определенные марафоны проводим в центре, но уже они реже проходят и меньше нареканий получаем от жителей города, — отметил аким.