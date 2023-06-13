Не более 20 школ на одного застройщика - ограничения в строительстве комфортных школ ввели в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ввели ограничения при строительстве комфортных школ в рамках национального проекта - не более 20 школ на одного застройщика. Об этом сообщил заместитель председателя правления по строительству и эксплуатации АО Samruk-Kazyna Construction Габит Малгаздаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы действительно ввели такое ограничение. Вы знаете, что по результатам первого этапа у нас есть компании, которые были определены победителями более чем в 15 лотах. В рамках исключения монополизации, а также обращений Союза строителей, НПП «Атамекен» и многочисленных бизнес-сообществ, было принято такое решение. Наверное, вы видели, что при загрузке конкурсных документов на предварительное обсуждение, уже введено такое требование, даже с учетом общего количества школ, а также предыдущего конкурса. То есть, один поставщик, учитывая и аффилированности компании, может быть определен победителем не более 20 школ. Считаю такие ограничения обоснованными», - сказал Габит Малгаздаров.

Ранее сообщалось, что на проектирование и строительство 62 комфортных школ объявили повторный конкурс.