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    13:48, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Не более 20 школ на одного застройщика - ограничения в строительстве комфортных школ ввели в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ввели ограничения при строительстве комфортных школ в рамках национального проекта - не более 20 школ на одного застройщика. Об этом сообщил заместитель председателя правления по строительству и эксплуатации АО Samruk-Kazyna Construction Габит Малгаздаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы действительно ввели такое ограничение. Вы знаете, что по результатам первого этапа у нас есть компании, которые были определены победителями более чем в 15 лотах. В рамках исключения монополизации, а также обращений Союза строителей, НПП «Атамекен» и многочисленных бизнес-сообществ, было принято такое решение. Наверное, вы видели, что при загрузке конкурсных документов на предварительное обсуждение, уже введено такое требование, даже с учетом общего количества школ, а также предыдущего конкурса. То есть, один поставщик, учитывая и аффилированности компании, может быть определен победителем не более 20 школ. Считаю такие ограничения обоснованными», - сказал Габит Малгаздаров.

    Ранее сообщалось, что на проектирование и строительство 62 комфортных школ объявили повторный конкурс.


    Теги:
    Образование Строительство школа
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