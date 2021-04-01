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    14:07, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Названы условия для открытия ТРЦ, салонов красоты в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда планируют открывать частные образовательные центры и детсады, а также другие объекты в ходе брифинга в РСК ответила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда будет возможность по снижению суточной регистрации случаев коронавирусной инфекции, по снижению индекса распространенности, по снижению показателя заболеваемости, только в том случаев будет рассмотрен вопрос о смягчении ограничительных мер. Касательно того, что субъекты малого бизнеса жалуются, да жалобы поступают и нам в департамент, в районные управления, но основными местами заражения являются общественные места - торговые рынки, дома и ТРЦ, объекты общественного питания, центры, косметологические салоны красоты.

    Еще раз напоминаю, что ответственность обоюдная, предприниматели должны обеспечить соблюдение всех норм не только самими, но и своими работниками, создать условия для соблюдения их населением. Только по соблюдению совместных мероприятий это будет достигнуто (смягчение карантина - прим. автора)», - добавила она.

    Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина открыты летние площадки кафе, а также объекты, участвующие в проекте «Ashyq» - это фитнес-клубы, СПА-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы. Всего таких объектов в городе 110.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Общество Безопасность Алматы Минздрав РК
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