Названы условия для открытия ТРЦ, салонов красоты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда планируют открывать частные образовательные центры и детсады, а также другие объекты в ходе брифинга в РСК ответила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда будет возможность по снижению суточной регистрации случаев коронавирусной инфекции, по снижению индекса распространенности, по снижению показателя заболеваемости, только в том случаев будет рассмотрен вопрос о смягчении ограничительных мер. Касательно того, что субъекты малого бизнеса жалуются, да жалобы поступают и нам в департамент, в районные управления, но основными местами заражения являются общественные места - торговые рынки, дома и ТРЦ, объекты общественного питания, центры, косметологические салоны красоты.

Еще раз напоминаю, что ответственность обоюдная, предприниматели должны обеспечить соблюдение всех норм не только самими, но и своими работниками, создать условия для соблюдения их населением. Только по соблюдению совместных мероприятий это будет достигнуто (смягчение карантина - прим. автора)», - добавила она.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина открыты летние площадки кафе, а также объекты, участвующие в проекте «Ashyq» - это фитнес-клубы, СПА-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы. Всего таких объектов в городе 110.