Названы три основных преимущества казахстанской вакцины QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три основных преимущества казахстанской вакцины QazVac против коронавируса назвала заведующая лабораторией Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Нурика Асанжанова. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Во-первых, это неприхотливые условия хранения вакцины. Обычные холодильные, не требующие замораживания ни при минус 20, ни при минус 70, которые трудно соблюдать при транспортировке и при хранении. Во-вторых, вакцина безопасна, потому что она инактивированная, если другими словами, то «убитая». И в-третьих, она очень эффективная. Если сравнивать с другими технологиями, наша вакцина производится из цельного вируса. Говоря простым языком, при проникновении вируса в вакцинированный организм, антитела уже наготове и знают, с кем имеют дело. Срабатывает иммунологическая память, которая позволяет эффективней бороться с заболеванием», - сказала Нурика Асанжанова в эфире проекта «20:21».

Напомним, в начале сентября т.г. стало известно о завершении третьей фазы клинических испытаний казахстанской вакцины против коронавируса QazVac.

Ранее в Минобразования и науки РК рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac (QazCovid-in).

По данным ведомства, в марте 2020 года в Казахстане был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. 23 марта у заболевших взяли патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась разработка вакцины сразу же.

9 мая ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора.

15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.

В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительными результаты исследований.

В июле разработчики привились собственной вакциной QazVac (QazCovid-in).

17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было отличным.

17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.

19 декабря Минздрав РК дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazVac (QazCovid-in). Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не было, в крови появились необходимые защитные антитела.

В апреле 2021 года в Научно-исследовательском институте биологической безопасности вакцину QazCovid-in (QazVac) представили журналистам, а гендиректор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса.